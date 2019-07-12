"Азов" перехопив російський безпілотник-"убивцю" на Донбасі. Фото та відео

На Донбасі в зоні ООС українські військові перехопили черговий російський безпілотник типу "Елерон-3".

Літальний апарат був ліквідований на передових позиціях Світлодарської дуги, передає пресслужба БТГр "Азов".

Зазначається, що бійці отримали інформація про підготовку чергового артилерійського нальоту, який повинен коригуватися за допомогою вказаного БПЛА.

"Завдяки взаємодії піхотних підрозділів БТГр і спеціальних технічних засобів, після входу БПЛА противника в повітряну зону відповідальності БТГр, була здійснена вимушена посадка", – додали в "Азові".

За словами азовців, саме безпілотником такого типу коректувався ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці "Азова" з позивними "Круглий" і "Максон". Такий же безпілотник застосовувався під час обстрілу н. п. Новолуганське, коли касетними боєприпасами калібру 152 мм було завдано удару по житлових будинках селища.

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Російський безпілотник типу "Елерон-3" azov.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійцям полку "Азов" вдалося знищити комплекс артилерійської розвідки і коригування "Зоопарк-1", який терористи "ДНР" підігнали на околицю Горлівки.

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