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"Азов" перехопив російський безпілотник-"убивцю" на Донбасі. Фото та відео

6.8т Читати матеріал російською

На Донбасі в зоні ООС українські військові перехопили черговий російський безпілотник типу "Елерон-3".

Літальний апарат був ліквідований на передових позиціях Світлодарської дуги, передає пресслужба БТГр "Азов".

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Зазначається, що бійці отримали інформація про підготовку чергового артилерійського нальоту, який повинен коригуватися за допомогою вказаного БПЛА.

"Завдяки взаємодії піхотних підрозділів БТГр і спеціальних технічних засобів, після входу БПЛА противника в повітряну зону відповідальності БТГр, була здійснена вимушена посадка", – додали в "Азові".

За словами азовців, саме безпілотником такого типу коректувався ворожий вогонь місяць тому, коли загинули бійці "Азова" з позивними "Круглий" і "Максон". Такий же безпілотник застосовувався під час обстрілу н. п. Новолуганське, коли касетними боєприпасами калібру 152 мм було завдано удару по житлових будинках селища.

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Російський безпілотник типу

Російський безпілотник типу "Елерон-3"

azov.org.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, бійцям полку "Азов" вдалося знищити комплекс артилерійської розвідки і коригування "Зоопарк-1", який терористи "ДНР" підігнали на околицю Горлівки.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС "Азов"
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Коментарі на сайті не модеровані
каратель свидомитов
каратель свидомитов
"российский" беспилотник нашли, а вот военных - уже 5 лет днем с огнем не сыщут... до.л.баебы!
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