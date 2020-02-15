Азарова і Захарченка переводять на Донбас? Волонтер розповів про боротьбу за владу в "Л/ДНР"

Волонтер і блогер Юрій Касьянов заявив, що одіозні особистості, в тому числі чиновники часів експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Захарченко та Микола Азаров, не можуть бути призначені Кремлем на пост "глав" "ДНР" і "ЛНР".

"Не думаю, що зараз Москві вигідно ставити очільниками "республік" якихось одіозних фігур. Зараз вона веде політику повернення цих територій в Україну, легалізації нинішніх ватажків", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи повідомлення в Telegram-каналі "Політика Страни" про можливі кадрові зміни.

На його думку, Азарову "це вже не цікаво взагалі". "Він уже забезпечив себе, сидить ловить рибу або грає в доміно. Навіщо йому ця біда? А Захарченко настільки одіозний, що призначати його – все одно що кидати іскри в порохову бочку. Легалізувати його в українському політичному просторі точно не вдасться. Його просто "замочать" ті, хто знають, хто він такий. Знайдуться герої, які це зроблять", – зауважив волонтер.

Денис Пушилін, Микола Азаров, колаж

"Я думаю, подібні чутки про Захарченка і Азарові поширюють місцеві колабораціоністи і сепаратисти, щоб підняти свої ставки в мишачій метушні за владу, що вже розпочалася чи розпочнеться", – припустив він. На його думку, Кремлю потрібні "сірі, непомітні постаті" на цих постах.

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Касьянов розцінив як нереальний "варіант входження "республік" до складу Росії" і розширення їх "кордонів" до адміністративних кордонів Донецької і Луганської областей. "Це нереально. Але їм потрібно налаштовувати людей на те, що це цілком можливо".

"Москва повинна бачити, що населення хоче цю "смачну цукерку", і дати їм ще більш "смачну цукерку", щоб про це вони вже не думали", – припустив волонтер. Він пояснив, що в якості такої "цукерки", яку дадуть владній верхівці "республік", може бути те, що на переговорах з українською стороною "їм пообіцяють безпеку, збереження активів, які вони награбували, легалізацію в політичному просторі".

"Це звичайний торг місцевих мавпочок, місцевих маріонеток за місце під сонцем", – переконаний він.

Як писав OBOZREVATEL, Telegram-канал "Политика Страны" повідомив про нібито підготовлювану зміну "керівництва" "ДНР" і "ЛНР". За даними джерела, на роль ватажків цих терористичних організацій розглядаються екс-глава МВС часів Віктора Януковича Віталій Захарченко та екс-прем'єр Микола Азаров.

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