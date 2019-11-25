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25 листопада • оновлено в 14:49
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Авто спалили дощенту: розкриті нові деталі вибуху в Харкові

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У Харкові знайшли повністю спалений автомобіль, який може належати зловмисникам, причетним до вибуху в центрі міста.

Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ в області, наряд патрульних поліцейських виявив "Opel Vectra" з державними знаками європейської реєстрації на вулиці Пушкінській.

"Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи втекли. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти", – йдеться у зверненні.

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У поліції зазначили, що наразі встановлюються всі обставини події. Розшук осіб, що брали участь у вказаному кримінальному злочині, триває.

Спалений автомобіль

Спалений автомобіль

Спалений автомобіль

Спалений автомобіль

Робота експертів

Робота експертів

Частини від авто

Частини від авто

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Вибух в Харкові
Місце
Україна Харків
Теги
авто Національна поліція України пожежа
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