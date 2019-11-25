Авто спалили дощенту: розкриті нові деталі вибуху в Харкові

У Харкові знайшли повністю спалений автомобіль, який може належати зловмисникам, причетним до вибуху в центрі міста.
Як повідомляє пресслужба ГУ НПУ в області, наряд патрульних поліцейських виявив "Opel Vectra" з державними знаками європейської реєстрації на вулиці Пушкінській.
"Ймовірно, саме на цій іномарці причетні до скоєння злочину особи втекли. Автомобіль майже повністю знищений вогнем. Його оглядають експерти", – йдеться у зверненні.
У поліції зазначили, що наразі встановлюються всі обставини події. Розшук осіб, що брали участь у вказаному кримінальному злочині, триває.
Спалений автомобіль
Спалений автомобіль
Робота експертів
Частини від авто
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Харкові вранці понеділка, 25 листопада, вибухнула машина Toyota Camry, у якій перебувала людина.
Пізніше в мережі з'явилося перше відео з місця підриву автомобіля в Харкові.
Потерпілим внаслідок вибуху в Харкові виявився адвокат Андрій Гагун, який вважає, що його намагалися вбити через професійну діяльність.
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