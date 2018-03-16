Аварія підйомника в Грузії: стало відомо про постраждалих українців

Серед постраждалих у результаті виходу з ладу канатної дороги в гірському грузинському курорті Гудаурі є двоє громадян України.

Про це повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - сказано в повідомленні.

Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 16 марта 2018 г.

Раніше міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко заявляв, що у одного з українців відкритий перелом руки, йому вже надали першу медичну допомогу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Постраждали вісім туристів. Всім їм була надана медична допомога на місці. Травми не надто серйозні, крім двох туристів з України та зі Швеції. Наразі в Гудаурі знаходяться реанімобілі і, скоріш за все, цих двох туристів ми перевеземо в Тбілісі", - сказав він.

За його словами, у туриста з України відкритий перелом руки, йому вже надали першу медичну допомогу, а вагітна туристка зі Швеції скаржиться на болі в області спини.

У зв'язку з аварією на канатній дорозі в Гудаурі МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, повітряного або підвісного транспорту".

Раніше в п'ятницю грузинські ЗМІ повідомляли про те, що постраждалих більше 10 осіб. За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на популярному українському курорті загинув киянин.