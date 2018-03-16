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Аварія підйомника в Грузії: стало відомо про постраждалих українців

13.9тЧитати новину російською

Серед постраждалих у результаті виходу з ладу канатної дороги в гірському грузинському курорті Гудаурі є двоє громадян України.

Про це повідомив департамент консульської служби Міністерства закордонних справ у Twitter.

"Консул повідомляє про двох постраждалих у Гудаурі громадян України. Постраждалим надається невідкладна медична допомога", - сказано в повідомленні.

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Раніше міністр охорони здоров'я Грузії Давид Сергієнко заявляв, що у одного з українців відкритий перелом руки, йому вже надали першу медичну допомогу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Постраждали вісім туристів. Всім їм була надана медична допомога на місці. Травми не надто серйозні, крім двох туристів з України та зі Швеції. Наразі в Гудаурі знаходяться реанімобілі і, скоріш за все, цих двох туристів ми перевеземо в Тбілісі", - сказав він.

За його словами, у туриста з України відкритий перелом руки, йому вже надали першу медичну допомогу, а вагітна туристка зі Швеції скаржиться на болі в області спини.

У зв'язку з аварією на канатній дорозі в Гудаурі МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, повітряного або підвісного транспорту".

Раніше в п'ятницю грузинські ЗМІ повідомляли про те, що постраждалих більше 10 осіб. За попередньою інформацією, на канатній дорозі відключилася електроенергія.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше на популярному українському курорті загинув киянин.

Місце
Грузія
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