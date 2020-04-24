Головна Новини
24 квітня • оновлено в 18:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Арсенал у Балаклії підірвали снарядами – комісія Ради

11.2т
Читати матеріал російською

Причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

Про це йдеться у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту. У документі посилаються на висновок експертів, даний після комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи.

Раніше основною версією вибухів на території військової частини А1352 вважалася атака безпілотного літального апарату по одному з місць зберігання боєприпасів зі подальшим розлітанням ракет по інших сховищах.

Ця версія була висунута начальником слідчого відділу УСБУ в Харківській області і неодноразово підтримувалася колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.

Однак на засіданні комісії 17 січня 2020 року директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, професор Клюєв із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65-го арсеналу ЗСУ в Балаклії був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин. За його словами, це достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події.

Вибухи в Балаклії

Вибухи в Балаклії

mediaport.ua

Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти вирв, які розташовані на місцях перших вибухів.

Але після озвучення цих даних проведення експертизи працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса було зупинене, а матеріали передані для подальшого дослідження в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Внаслідок встановлення нових фактів слідча комісія Верховної Ради попросила продовжити її роботу ще на шість місяців.

"Зараз у комісії є підстави вважати, що підрив найбільшого арсеналу нашої держави, в результаті якого загинули цивільні особи, знищені боєприпаси і військове майно більш ніж на 12 млрд грн, завдано значного матеріального збитку цивільному населенню, міг мати місце через умисні сплановані дії винних осіб, які діяли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців та працівників 65-го арсеналу ЗСУ", – йдеться у звіті.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Пожежа на військовму складі у Балаклії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України Верховна Рада України
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
32
11
Смішно
21
Цікаво
39
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Manfred Anry
Manfred Anry
Может и наш Генерал-майор об ентом слыхивал?.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
4 года расследовали?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Марафет Коксов
Марафет Коксов
дык это к корне меняет дело. Налицо факт кремлевской агрессии.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Розслідування

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7647.

    Вилікувалися: 601. Померли: 193.

  • У світі захворіли майже 2,7 мільйони осіб, загинули – понад 190 тисячі.

  • Чехія почала вихід із карантину: громадянам дозволили виїжджати за кордон.

  • У Великобританії почали випробування вакцини від COVID-19 на людях.

  • Коронавірус спалахне з новою силою: названі нові країни-епіцентри.

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги