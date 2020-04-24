Арсенал у Балаклії підірвали снарядами – комісія Ради

Причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія Харківської області могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.
Про це йдеться у звіті слідчої комісії Верховної Ради, опублікованому на сайті парламенту. У документі посилаються на висновок експертів, даний після комплексної судової, військової, вибухотехнічної та пожежотехнічної експертизи.
Раніше основною версією вибухів на території військової частини А1352 вважалася атака безпілотного літального апарату по одному з місць зберігання боєприпасів зі подальшим розлітанням ракет по інших сховищах.
Ця версія була висунута начальником слідчого відділу УСБУ в Харківській області і неодноразово підтримувалася колишнім генпрокурором України Юрієм Луценком, а також колишнім головним військовим прокурором Анатолієм Матіосом.
Однак на засіданні комісії 17 січня 2020 року директор Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, професор Клюєв із застосуванням фотоматеріалів докладно пояснив, що причиною перших вибухів на технічній території 65-го арсеналу ЗСУ в Балаклії був підрив місця відкритого зберігання боєприпасів шляхом вибуху заглиблених у ґрунт вибухових речовин. За його словами, це достовірно було встановлено експертами ще під час перших виїздів на місце події.
Вибухи в Балаклії
mediaport.ua
Технічна територія арсеналу після ліквідації пожежі налічувала до десяти вирв, які розташовані на місцях перших вибухів.
Але після озвучення цих даних проведення експертизи працівниками Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса було зупинене, а матеріали передані для подальшого дослідження в Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.
Внаслідок встановлення нових фактів слідча комісія Верховної Ради попросила продовжити її роботу ще на шість місяців.
"Зараз у комісії є підстави вважати, що підрив найбільшого арсеналу нашої держави, в результаті якого загинули цивільні особи, знищені боєприпаси і військове майно більш ніж на 12 млрд грн, завдано значного матеріального збитку цивільному населенню, міг мати місце через умисні сплановані дії винних осіб, які діяли протягом певного часу в умовах очевидності для військовослужбовців та працівників 65-го арсеналу ЗСУ", – йдеться у звіті.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в ніч на 23 березня 2017 року в Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.
Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах у Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.
15 листопада 2019 року в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах, які призвели до загибелі двох саперів.
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