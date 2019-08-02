Арешт екс-глави поліції Одещини: з'явилися скандальні подробиці

НАЗК заявило про недостовірну інформацію в декларації екс-начальника ГУ Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

Як повідомила прес-служба НАЗК, за результатами повної перевірки декларації Головіна за 2017 рік, Національне агентство виявило ознаки кримінального правопорушення, пов'язаного з корупцією – декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів.

Встановлено, що чиновник не задекларував автомобіль, власну квартиру і квартиру дружини, що належать їм. Він також вніс недостовірні відомості про свої доходи і доходи дружини.

В цілому, відомості, зазначені посадовою особою в декларації, відрізняються від достовірних більш ніж на 819 тис. грн.

Дмитро Головін УНІАН

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальника поліції Одеської області Дмитра Головіна і його заступника підозрюють у розкраданні речових доказів на суму близько 50 млн.

Раніше Головіна помістили під домашній арешт. Його заступника Костянтина Гейка напередодні також знайшли і затримали.

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