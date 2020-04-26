Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році встановила, що це було навмисне мінування і підрив.

У неділю, 26 квітня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував версію про вибухи в результаті атаки російського безпілотника.

"Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-кої перевірки та суперечать здоровому глузду", – заявив він.

За підсумками експертизи було встановлено, що в землю заклали вибухівку. В результаті вибухів, нагадаємо, Україна втратила майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.

Ілюстрація

"Воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії. Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п'ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо вести мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти", – написав нардеп.

Вибухи в Балаклії facebook.com/david.braun

Більш того, Арахамія заявив про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження, оскільки ТСК встановила розбіжності між версією групи слідчих і реальними обставинами справи. За його словами, військовослужбовці арсеналу знали про мінування.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі", – написав Арахамія.

Повна відповідь ТСК має бути готова до 1 травня, а 27 квітня відбудеться брифінг щодо отриманих результатів розслідування.

Вибухи в Балаклії facebook.com/david.braun

Як повідомляв OBOZREVATEL:

в ніч на 23 березня 2017 року Балаклії горів найбільший в Україні склад боєприпасів.

Головною версією пожежі і вибухів на артилерійських складах в Міноборони тоді назвали підрив диверсійною групою.

15 листопада 2019 року в Балаклії знову прогриміли десятки вибухів на військових складах, які привели до загибелі двох саперів.

24 квітня в Раді повідомили, що причиною вибухів на військових складах в місті Балаклія могли стати спеціально закладені в землю кумулятивно-фугасні снаряди, а не атака безпілотника.

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