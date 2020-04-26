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26 квітня • оновлено в 20:57
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/ Розслідування

Арахамія заявив, що Росія непричетна до вибухів на військових складах в Балаклії

7.4т
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Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування вибухів на складах боєприпасів в Балаклії в 2017 році встановила, що це було навмисне мінування і підрив.

У неділю, 26 квітня, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував версію про вибухи в результаті атаки російського безпілотника.

"Є матеріали слідства, які підтверджують, що в момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, а відомості Укравіаруху про прольот безпілотніка не витримують будь-кої перевірки та суперечать здоровому глузду", – заявив він.

За підсумками експертизи було встановлено, що в землю заклали вибухівку. В результаті вибухів, нагадаємо, Україна втратила майна і боєприпасів на понад 12 мільярдів гривень.

Ілюстрація

Ілюстрація

"Воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії. Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п'ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограм вибухівки, якщо вести мову про, наприклад, КФЗ-1. І таких воронок було до десяти", – написав нардеп.

Вибухи в Балаклії

Вибухи в Балаклії

facebook.com/david.braun

Більш того, Арахамія заявив про фальсифікацію матеріалів кримінального провадження, оскільки ТСК встановила розбіжності між версією групи слідчих і реальними обставинами справи. За його словами, військовослужбовці арсеналу знали про мінування.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини і не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі", – написав Арахамія.

Повна відповідь ТСК має бути готова до 1 травня, а 27 квітня відбудеться брифінг щодо отриманих результатів розслідування.

Вибухи в Балаклії

Вибухи в Балаклії

facebook.com/david.braun

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Пожежа на військовму складі у Балаклії
Особа
Давид Арахамія
Місце
Україна Харків
Теги
Партія Слуга народу Верховна Рада України
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
арахамия постоянно выдает высеры ртом в виде г.внослов.редкостный д.лбоеб эта арахамя,как и все зебилоиды впрочем.
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Казбеков Зубег
Казбеков Зубег
Sirko Bogdan, а ты что так заверещал, причастен?
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Перелыгин Дмитрий
Перелыгин Дмитрий
То не ветер в поле стонет, И не Путин стерхов гонит, И не он бросает Бомбы свысока.. Это к вам пробрались Русские секретные Подземные войска!
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Воровать поменьше не пробовали? Тогда бы не пришлось склады поджигать. старая как мир схема.
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