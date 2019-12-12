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12 грудня • оновлено в 20:21
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"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями

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В мережу потрапили фото з заходів у Росії, де на задньому тлі висить карта країни з "анексованою" Білоруссю.

Відповідні фото опублікували на сторінці "Мид Роисси" в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Новини
У "ДНР" заявили про нові кордони "республіки". Карта

"У Росії помічені нові карти РФ з включеної Білоруссю. Хочеться запитати: What the fucking fuck?!?", - підписали зображення.

Користувачі порівняли "зайву" ділянку карти на фото з картою Білорусі.

"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями
"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями
"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями
"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями

У мережі показали нову карту РФ з чужими територіями

У мережі показали нову карту РФ з чужими територіями

Скріншот

Карта Росії

Карта Росії

Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення прийняв так званий парламент "ДНР".

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Автор
Карина Бондаренко
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От же вы, рагули, ДОЛ Б О ЁБЫ ... Смотрите лучше мультики ...
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