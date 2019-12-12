"Анексували" Білорусь: в мережі показали нову карту РФ з чужими територіями

В мережу потрапили фото з заходів у Росії, де на задньому тлі висить карта країни з "анексованою" Білоруссю.

Відповідні фото опублікували на сторінці "Мид Роисси" в Twitter (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"У Росії помічені нові карти РФ з включеної Білоруссю. Хочеться запитати: What the fucking fuck?!?", - підписали зображення.

У Росії помічені нові карти РФ з включеної Білоруссю.



Хочеться запитати: What the fucking fuck?!? pic.twitter.com/rziqfTp7DM - Мuд Роіссі (@Fake_MIDRF) December 11, 2019

Користувачі порівняли "зайву" ділянку карти на фото з картою Білорусі.

У мережі показали нову карту РФ з чужими територіями Скріншот

Карта Росії Скріншот

Раніше OBOZREVATEL писав, що в "ДНР" встановили нові кордони "республіки". Тепер вона обмежується Донецькою областю. Відповідне рішення прийняв так званий парламент "ДНР".

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