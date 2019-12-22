Прозріли? Стало відомо про втому росіян від Криму

У Росії зростають протестні настрої проти анексії Криму та репресивної політики Кремля щодо кримських татар.

Таку заяву "Крим.Реалії" зробив постійний учасник безстрокової акції "Стратегія-18" у Санкт-Петербурзі, кримськотатарський активіст Ільяс Ешреф.

"Після служби в армії я вирішив влаштуватися в Ленінграді, я тут служив і полюбив це величне місто. Так досі тут і живу. Моє коріння з Алушти, мій батько народився в Алушті й тому я регулярно буваю в Криму", – розповів він.

Ілюстрація. Анексія Криму

"У 2016 році, може, трохи раніше, я приєднався до руху демократів Санкт-Петербурга, де вже разом з іншими висловлюємо свою позицію до проведеної російською владою політики придушення інакомислення та свободи слова. Ми щомісяця, 18-го числа, виходимо на пікети в рамках безстрокової акції "Стратегія-18" на підтримку кримських татар. Проводимо акції і в інших випадках", – повідомив активіст.

Водночас він визнав, що кримськотатарська діаспора в місті політично не активна і, крім того, знаходиться жорстким тиском силовиків.

"Останнім часом стало трохи легше, а раніше поліція періодично заарештовувала нас прямо там – на пікетах і найчастіше, протримавши нас у відділенні поліції від декількох годин до двох діб, відпускали. Намагалися робити це без пояснення причин затримання і без складання протоколів", – розповів Ешреф.

Ільяс Ешреф Крим.Реалії

Як писав OBOZREVATEL, Генеральна асамблея ООН 18 грудня прийняла резолюцію про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації.

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