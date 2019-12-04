Садовий відмовився платити мільйон: суд виніс нове рішення у справі мера Львова

В середу вдень, 4 грудня, апеляційний суд приступив до розгляду скарги мера Львова Андрія Садового, до якого за підозрою в незаконному продажі землі застосували заставу в розмірі 1 056 550 гривень.

У ніч на 5 грудня судді постановили застосувати до Садового запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання терміном до 20.01.2020 року (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Градоначальника зобов'язали прибувати на першу вимогу слідчого і виключити контакти зі свідками у справі.

Суд вислухав заяви тих, хто готовий взяти Садового на поруки. Виступили ексдепутати минулого скликання Олег Березюк, Олег Лаврик, Сергій Кіраль, Оксана Сироїд, Тетяна Острікова, Тарас Пастух, Андрій Гуржій, нардеп Павло Бакунець, ексдепутатка VII скликання Оксана Продан.

Відзначимо, що при цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура також подала апеляційну скаргу на розмір застави Садового. САП наполягала на сумі 50 млн грн.

Новини Мер Львова Андрій Садовий відмовився платити мільйон гривень

Суд виніс нове рішення у справі Садового

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Спеціалізована антикорупційна прокуратура офіційно оголосила про підозру в зловживанні владою мерові Львова Андрію Садовому.

Підозру оголошено в справі будівництва індустріального парку в Рясному. Садового підозрюють у зловживанні владою під час виділення ділянки під нього.

Слідство встановило, що більш ніж 23,49 га земель були продані за договором купівлі-продажу посадовими особами Львівської міськради без аукціону за заниженою вартістю як землі промисловості.

САП встановила Садовому заставу в розмірі 50 млн грн, проте політик поскаржився на те, що у нього немає таких коштів, тому йому доведеться щось продавати.

27 листопада ЗСУ постановив застосувати до Андрія Садового заставу в розмірі понад один мільйон гривень.

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