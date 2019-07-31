Амфетамін у слідчого: поліція Кривого Рогу засвітилася в скандалі

У начальника одного з відділів поліції Дніпропетровської області під час обшуку нібито вилучили психотропну речовину.

Таку інформацію опублікував у Facebook депутат Криворізької міської ради Микола Колесник.

"У керівника слідчого відділу Криворізької поліції Г. під час обшуку вилучили амфетамін. Зараз намагається вирішити питання, щоб не йти з ганьбою", – написав він.

Журналісти OBOZREVATEL зв'язалися з Колесником і попросили повідомити подробиці, на що депутат відповів, що додаткова інформація буде відома через годину-дві.

У той же час заступник начальника слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області Надія Носевич спростувала повідомлення депутата.

"Я вас запевняю – вилучили лише документи. Можете вважати зазначене звернення офіційним, як заступника начальника слідчого відділу", – написала вона в коментарі під публікацією Колесника.

Раніше повідомлялося, що 31 липня співробітники Державного бюро розслідувань і Служби безпеки України проводять масові обшуки в Дніпропетровській області.

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