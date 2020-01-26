Альперін ініціював переслідування слідчих ДФС: спливли докази

Бізнесмен Вадим Альперін, якого називають "хрещеним батьком контрабанди" керував розповсюдженням дискредитаційних матеріалів щодо слідчих ГУ Державної фіскальної служби в Сумській області, а також ініціював їх кримінальне переслідування.

Про це стало відомо на засіданні Вищої антикорупційного суду 23 січня під час продовження Альперіну терміну дії покладених на нього обов'язків ще на два місяці, пишуть "Наші гроші".

Так, 12-13 листопада 2016 року слідчі ГУ ДФС в Сумській області провели обшук на митному посту "Столичний" Київської митниці, в ході якого було вилучено 9 контейнерів з наздекларованою тканиною компанії "Торгест".

Альперін ініціював переслідування слідчих ДФС РБК-Україна

Виявлені на електронній пошті Альперина матеріали вказують на те, що він ініціював переслідування окремих співробітників ГУ ДФС в Сумській області після зазначеного обшуку.

Зокрема, одного співробітника позбавили можливості продовжувати розслідування, провадження було передано в слідчий відділ прокуратури Сумської області, а щодо самого слідчого і деяких посадових осіб ДФС було відкрито кримінальне провадження.

Крім того, на пошті Альперина була виявлена переписка про розміщення замовних сюжетів і статей. Так, 22.11. 2016 Альперін отримав на свою електронну пошту і перенаправив на іншу пошту текст публікації щодо вилучення контейнерів "Торгест". У той же день ця публікація з'явилася на ресурсі, зазначеному в листі Альперіну. Згодом Альперін отримав звіт про розміщення публікації і витрачені на це суми 3400 грн і 600 доларів США.

Альперін платив за переслідування слідчих ДФС Наші гроші

Альперін платив за переслідування слідчих ДФС Наші гроші

Відзначимо, ТОВ "Торгест" фігурує в кримінальному провадженні НАБУ і САП як підприємство-імпортер, яке використовувалося в 2016-2017 роках для ввезення в Україну та розмитнення товарів через пост "Столичний" Київської митниці за заниженою вартістю.

Альперін проходить у справі як організатор цієї злочинної організації. 29 листопада йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 70 млн грн, яку він вніс. На нього було покладено ряд обов'язків, зокрема, носити електронний браслет, не виїжджати за межі м. Одеса, не спілкуватися з іншими підозрюваними.

26 січня адвокат Альперина Андрій Федур повідомив у Facebook, що з його клієнта зняли електронний браслет.

"Прийшли хороші новини для мого підзахисного Вадима Альперіна – з нього зняли електронний браслет, закінчився термін дії постанови слідчого судді ВАС (Вищого адмінсуду). Кумедність ситуації полягає в тому, що кілька днів назад прокурор САП Перов А. В. боровся як лев, щоб продовжити обов'язок носити електронний браслет. І слідчий суддя з ВАС дарував йому таке рішення. Хоча для цього і не було жодних правових підстав. А прокурор Перов А. В. "забув" передати рішення на виконання", – пояснив захисник.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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