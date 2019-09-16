16 вересня в Україні вшановують пам'ять журналіста Георгія Гонгадзе, вбитого 2000 року. Перебуваючи на лаві підсудних, екс-начальник Департаменту зовнішнього спостереження МВС Пукач заявив, що визнає вирок тільки тоді, "коли разом зі мною в цій клітці сидітимуть Кучма і Литвин".

У документах у справі Пукача були викладені всі докази провини Кучми і Литвина. І свідчення – непрямі і прямі, і результати міжнародних незалежних експертиз, і висновок про те, що плівки Мельниченка автентичні, що на них голос Кучми, тощо. Якби всі почули всі ці докази, які вже зібрані і лежать на блюдечку, не було б сумнівів в тому, що Кучма – вбивця.

Але Кучму з Литвином навіть не викликали до суду в якості свідків.

Починаючи з відходу Кучми з поста, цьому перешкоджають. Спочатку Ющенко, потім Янукович, потім Порошенко. Їх політична воля була спрямована на те, щоб не відбувся публічний суд, щоб ці докази тримати подалі від суспільства.

Отже, єдине, чого не вистачає – це політичної волі.

Тут є два мотиви. Перший – політична солідарність. Як покарають Кучму – значить, каратимуть і наступних президентів. Не хочуть створювати прецедент покарання президента.

Другий мотив – корупційний. Що отримав Ющенко, я знаю. Про це говорила ще туркменська опозиція в 2005 році. За весь період його правління не була зроблена міжнародна незалежна експертиза плівок Мельниченка, яку ми вимагали під час акції "Україна без Кучми". А Янукович прийшов і одразу зробив експертизу, і вибив собі мільярд доларів. Ринат Кузьмін колись свідчив, що Янукович шантажував Пінчука і Кучму, ті відкупилися за мільярд, і він закрив справу.

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Що отримав Порошенко, я не знаю, але думаю, це теж було не безкоштовно.

Володимир Зеленський виступає на форумі YES Офіційний сайт президента України

А тепер ця політична воля в руках пана Зеленського. Він повинен відкрити шлюзи, щоб відбувся публічний процес. І коли ці докази прозвучать, жоден суд не зможе нічого вдіяти.

Але що ми бачимо, що робить пан Зеленський? У партері корпоративу YES він тягне мікрофон Пінчуку, щоб той сказав, що таке щастя України. запитує про українське щастя у Пінчука і Кучми.

Тому я скептик.

9 жовтня відбудеться засідання Верховного суду, куди ми подали касацію. Вона полягає в тому, що має відбутися відкритий суд. Але в суді вже творяться чудеса. Там судді самі себе понапризначали, Луценко зняв суддю, яка почала розсекречувати цю справу. Мене вигнали з апеляції, вигнали з касації, мені заборонено з'являтися до суду. Мені, потерпілому.

Я не вимагаю покарати. Я вимагаю тільки одного: щоб відбувся публічний суд, і всі ті докази, які зібрані прокуратурою, публічно прозвучали в суді. І тоді суддя вже не зможе сховатися за грифами і за закритими дверима. Доведеться приймати рішення.

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