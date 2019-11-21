Адвокатеса родичів Небесної Сотні оголосила голодування: названо вимогу

Адвокатеса родичів Героїв Небесної Сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до поновлення розслідування злочинів щодо Майдану.

Про своє рішення вона оголосила в політичному ток-шоу "Право на владу" в четвер, 21 листопада, в ефірі телеканалу "1+1". Вона звернула увагу на необхідність поправки, яка дозволить слідчим перейти в ДБР і відновити розслідування подій 2014 року.

"Я від сьогоднішнього дня, коли припинилося це розслідування, я не буду їсти до того моменту поки не приймуть цю поправку, не створять це управління й не переведуть туди цих слідчих, я це вам обіцяю", – сказала Закревська.

Вона нагадала, що слідство у справах Майдану зупинилося, в тому числі з-за того, що Верховна Рада не прийняла поправки до закону про Державне бюро розслідувань, не було створено спеціальне управління в ГБР, в яке не перевели слідчих, які працюють з цими справами.

Євгенія Закревська Скрін відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що справи Євромайдану досі до кінця не розслідувані через неефективність слідчих. При цьому він запевнив, що ці справи не будуть "поховані".

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