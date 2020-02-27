Росія посилила свою військову присутність в Чорноморському регіоні і на даний момент ситуація там складається небезпечна.

Про це попередив командувач ВМС ЗСУ адмірал Ігор Воронченко, передає Укрінформ.

"Станом на сьогоднішній день ситуація в сфері безпеки в Чорноморському регіоні залишається нестабільною, і тенденції до її поліпшення, на жаль, немає ... Придністров'я, Крим, Донбас, Осетія і Абхазія – це критичні точки, на які спирається РФ, і фокусується вся увага для перекидання і проекції сили на Середземномор'ї і Східну частину планети. Обмеження доступу для конкурентів в світі – це завдання Кремля", – пояснив військовий.

Путін в окупованому Криму

Воронченко зазначив, що РФ створила військову загрозу для України в Чорному морі, переозброїти за шість років весь корабельний склад. Також в окупованому Криму росіяни розмістили сім підводних човнів.

"Замість 29 кораблів вже – 42, з них 12 є носіями ракетної зброї. Сумарний залп на сьогоднішній день ракетами "Калібр" становить 72 пуску, а якщо вважати і Каспійську флотилію, і береговий компонент – комплекси "Бастіон" та "Бал", – то він становить приблизно 120 ракет. А до 2022 року цей сумарний залп, за нашими прогнозами, буде доведений до 168 пусків", – припустив адмірал.

Крім тог, з відкриттям Турецького потоку Росія встановила гідроакустичні станції вздовж усього Турецького потоку і "бачить, що робиться під водою". Аналогічний кордон вона створила з Тарханкуту, встановивши тотальний наглядова контроль за судами, які йдуть в порти Чорного моря України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський заявив, що підпише указ, згідно якому 26 лютого стане Днем опору Криму російської окупації.

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