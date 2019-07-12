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"Або стати частиною Росії, або..." Портников передбачив Україні фатальне випробування

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Росія мріє про те, що вся територія України знову увійде до складу її імперії. Тому розраховувати на швидке закінчення війни на Донбасі не варто – вона може затягнутися навіть на десятиліття.

Таку думку озвучив український журналіст, публіцист Віталій Портников у ефірі "5 каналу" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Він зазначив, що остання заява президента Росії Володимира Путіна про те, що відновлення відносин із Україною неминуче, підтверджує криваві плани Кремля.

"Під тіснішими відносинами Росії та України мається на увазі інкорпорація українських територій до складу російської держави: або Російської Федерації, або тієї держави, яка виникне на її ґрунті і включатиме в себе території РФ, України, Білорусі, можливо, частини Казахстану", – припустив журналіст.

Такі апетити агресора, на його думку, не дають підстав вірити у швидке згасання війни на Донбасі. Отже, її свідком можуть стати ще кілька поколінь українців.

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"Російсько-українська війна триватиме не місяцями, а роками і, може, десятиліттями. І нинішні українці, можливо, ще помруть в умовах, коли російсько-український конфлікт не буде закінчений. Так, як це сталося з людьми, які у 1991 році зустрічали російських окупантів у Грузії або Молдові", – вважає Портников.

З огляду на це, наголошує він, українцям слід виховувати своїх дітей і, можливо, навіть онуків готовими до чинення опору окупантам.

Війна Росії з Україною

Війна Росії з Україною

Baltnews

"Україна – це сьогодні фортеця. Неважливо, за якого президента ви голосуєте, бо ви – солдати цього опору. Або ви берете валізу, якщо не хочете бути учасниками цієї боротьби, і виїжджаєте з цієї воюючої країни, щоб ніколи в неї не повертатися (або повернутися в неї тоді, коли інші переможуть)", – сказав журналіст.

Говорячи про це, він порадив Україні брати приклад із Грузії, де люди не змирилися з тим, що представник країни-окупанта нахабно сів у крісло спікера парламенту на Міжпарламентській асамблеї православ'я, і вийшли на масові протести.

Підсумовуючи, Портников додав, що в нелегкій боротьбі проти Росії в українців буде всього два вибори – здатися їй або чинити опір, чекаючи, поки вона не відступить від своїх імперських амбіцій.

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"Війна триватиме, конфлікт триватиме. Українці стали заручниками бажання імперії відновити свої території за будь-яку ціну. І конфлікт цей закінчиться тоді, коли імперія перестане мати таке бажання і можливості. Скільки часу мине, я не знаю. Може, п'ять років, може 10, може 20. У нас простий вибір – або стати частиною Росії, або дочекатися, поки Росія відмовиться від претензій на наші території. Яку частину територій при цьому ми збережемо, я теж не можу вам сказати. Де буде знаходитися Україна і яких втрат вона зазнає, я теж не можу вам сказати. Але я точно знаю – будь-які поступки Росії не призведуть до закінчення конфлікту", – застеріг він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Портников висловив думку, що за нинішньої влади Україну може поглинути хаос, який закінчиться або повним розвалом держави, або її перетворенням на маріонетку Росії, США чи Євросоюзу.

Раніше журналіст заявив, що президент Росії Володимир Путін прагне змусити Україну забути про українську мову. Тільки у такому разі він зможе зберегти сучасну Російську імперію і підпорядкувати нашу країну собі.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Віталій Портніков
Місце
Україна
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Если портников хочет воевать с Россией -пусть идёт и воюет. Подстрекатель хренов. Украине выгодны нормальные отношения с Россией. Если бы не такие как он то и Крым был бы украинским и войны бы не было.
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Tesoro Malu
Tesoro Malu
Конфликт закончится когда рашка- говняшка сама накроется медным тазиком, и следите, сейчас в мире все быстро меняется, волновую теорию развития еще никто неотменял. Уже конец 19 года будет веселым, а 20 й год так вообще обхохочемся
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Нераба Хозяин
Нераба Хозяин
Да вы сами к нам прибежите
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