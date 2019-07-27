А як же перемир'я? На Донбасі терористи влаштували підлу провокацію для ЗСУ

У суботу, 27 липня, російські найманці, незважаючи на заборону використання будь-якого озброєння, обстріляли військовослужбовців сил ООС на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил в Facebook. Відзначається, що з початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню.

За даними штабу ООС, при цьому збройні російські найманці і терористичні угруповання порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Терористи здійснили обстріл з автоматичного гранатомета позицій сил ООС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Карта війни на Донбасі mediarnbo.org

"26 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" один раз обстріляли українських вояків в зоні проведення ООС, чим зірвали перемир'я.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!