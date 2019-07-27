Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Розслідування

А як же перемир'я? На Донбасі терористи влаштували підлу провокацію для ЗСУ

12.6т Читати матеріал російською

У суботу, 27 липня, російські найманці, незважаючи на заборону використання будь-якого озброєння, обстріляли військовослужбовців сил ООС на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба Операції Об'єднаних сил в Facebook. Відзначається, що з початку поточної доби Збройні Сили України дотримуються стійкого режиму припинення вогню.

За даними штабу ООС, при цьому збройні російські найманці і терористичні угруповання порушили заборону на використання будь-якої зброї.

Новини
Перемир'я зірвано: "Л/ДНР" нахабно напали на ЗСУ

Терористи здійснили обстріл з автоматичного гранатомета позицій сил ООС в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Кримського. В результаті один український військовослужбовець отримав поранення.

Карта війни на Донбасі

Карта війни на Донбасі

mediarnbo.org

"26 липня збройні формування Російської Федерації і її найманці дотримувалися усталеного режиму припинення вогню. За минулу добу втрат з української сторони не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи "Л/ДНР" один раз обстріляли українських вояків в зоні проведення ООС, чим зірвали перемир'я.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС війна Донбас
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
20
13
Смішно
2
Цікаво
9
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ронович Рон
Ронович Рон
Не террористы, а ополченцы герои !!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Интересно обозреватель напишет что 5лет назад украинские террористические войска обстреляли Горловку?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel