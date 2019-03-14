68 сторінок фотодоказів: Україна направила ноту ОБСЄ щодо війни на Донбасі

Міністерство закордонних справ України направило СММ ОБСЄ ноту про обстріли з боку російських окупантів на Донбасі. Нота містить додатково 68 сторінок фото про наслідки порушення режиму тиші Кремлем.

Про це в ефірі ObozTV повідомила речниця МЗС України Катерина Зеленко. Вона додала, що ноту направили 9 березня, проте відповіді партнерів від ОБСЄ ще не надходило.

"Нам було важливо передати не лише факти і свідчення того, що збройними формуваннями РФ було порушено режим припинення вогню та всі положення мінських домовленостей. Нам було також важливо надати ще фотодокази, тобто нота містить ще 68 сторінок додатку, де є фотосвідчення, до яких наслідків призводили обстріли та збройні провокації з боку збройних формувань РФ", – сказала вона.

Важливо, щоб кожна держава-учасниця побачила, хто є хто в цьому процесі переговорів, зазначила Зеленко. Вона уточнила, що в ноті вміщена інформація на період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року.

"Для нас також важливо, щоб кожна держава визнала очевидним факт порушення саме з боку Росії. 7 березня збіг термін дії режиму припинення вогню, тобто, ті дані, які вміщені в нашій ноті, містять інформацію на період з 29 грудня 2018 року по 7 березня 2019 року включно. За день цю інформацію було зібрано і проаналізовано, встановлено чіткі цифри", – пояснила вона.

Зеленко також уточнила, що українськими військовими зафіксовано 561 випадок порушення вогню, із них 251 раз - із застосуванням заборонених мінськими домовленостями зброї. Починаючи із 29 грудня загинули 12 українських військовослужбовців і 105 - зазнали поранень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі українські військові знищили диверсійно-розвідувальну групу "Л/ДНР", що складалася з десяти бойовиків. За словами волонтера, в операції по знищенню ДРГ ворога брали участь дві зовсім різні команди ЗСУ.

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