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13 грудня • оновлено в 16:10
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Україна зазнала масштабних втрат: як минув тиждень в ООС

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За період з 6 до 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійці.

У такий спосіб стійкого припинення вогню, про яке було сказано в комюніке "нормандського саміту", протягом минулого тижня не відбулося. Детальніше про головні події ООС – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 6 до 12 грудня

У п'ятницю, 6 грудня, відзначався День Збройних Сил України. Привітати українських бійців на передову приїхали відомі артисти – Сергій Притула, Арсен Мірзоян, Таянна, Оля Полякова, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Ірина Білик та гурт Hardkiss. Артисти виступили в Авдіївці, Торецькому, Золотому, Мар'їнці, Гранітному, Кримському і Станиці Луганській.

Сергій Притула в районі проведення ООС

Сергій Притула в районі проведення ООС

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Олександр Пономарьов в районі проведення ООС

Олександр Пономарьов в районі проведення ООС

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новини
Залишилися дружина й дитина: в зоні ООС вбили українського воїна

У суботу, 7 грудня, під час ворожого обстрілу загинув боєць 72-ї бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.

Дмитро Темний

Дмитро Темний

Facebook 72-ї бригади ЗСУ

Того ж дня окупаційна влада передала українській стороні тіло офіцера спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова, який загинув 1 грудня.

7 грудня підрозділи Нацполіціі і Нацгвардії провели оперативно-профілактичні заходи в Трьохізбенці. Було виявлено незареєстровану вогнепальну зброю і наркотики. У Слов'янську був затриманий громадянин, який значився у розшуку за крадіжку.

7 грудня підрозділи Нацполіціі і Нацгвардії провели оперативно-профілактичні заходи

7 грудня підрозділи Нацполіціі і Нацгвардії провели оперативно-профілактичні заходи

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У понеділок, 9 грудня, коли в Парижі тривав "нормандський саміт", в районі проведення ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули 3 українські військовослужбовці. Ними виявилися молодший сержант Андрій Войтович (1990 року народження), молодший сержант Віктор Прусський (1970 року народження) і старший солдат Сергій Сирота (1997 року народження).

Сергій Сирота

Сергій Сирота

Facebook/Liliya Ragutskaya

Віктор Прусський

Віктор Прусський

Facebook/Liliya Ragutskaya

Андрій Войтович

Андрій Войтович

Facebook/Liliya Ragutskaya

У вівторок, 10 грудня, підрозділи ООС, задіяні на Маріупольському напрямку, відвідали зарубіжні військові дипломати – представники Київської асоціації військових аташе. Озвучена мета візиту – вивчення фактичної ситуації в районі проведення бойових дій.

Новини
"Не можна вірити!" Бійці ООС поділилися очікуваннями від "нормандської зустрічі"
10 грудня зону ООС відвідали зарубіжні військові дипломати

10 грудня зону ООС відвідали зарубіжні військові дипломати

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 11 грудня, під час виконання службових обов'язків загинув 26-річний військовий Андрій Дзюба. Він служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. У героя залишилася дружина і 2-річна донька.

Андрій Дзюба

Андрій Дзюба

ye.ua

Того ж дня в Донецькій області відбулася робоча зустріч української сторони СЦКК з представниками наглядової місії ОБСЄ. Обговорювалося розведення сил на ділянках №2 і №3 – у Петрівському й Золотому. Українська сторона попросила ОБСЄ не допускати, щоб російські військові з нарукавними пов'язками "СЦКК" перебували поблизу відновленої частини мосту поблизу Станиці Луганської. Ці військові були зафіксовані 10 грудня. Наступна подібна зустріч призначена на 19 грудня.

11 грудня в районі проведення ООС відбулася зустріч української сторони СЦКК і спостерігачів ОБСЄ

11 грудня в районі проведення ООС відбулася зустріч української сторони СЦКК і спостерігачів ОБСЄ

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня військовослужбовці Нацгвардії, задіяні в ООС, взяли участь у Дні донора, який відбувся на базі центральної районної лікарні Великий Новосілки Донецької області. Кров була передана в обласну станцію переливання крові.

Військовослужбовці Нацгвардії здали кров в Донецькій області

Військовослужбовці Нацгвардії здали кров в Донецькій області

Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Новини
"Випустили три ракети!" Бутусов вказав на жорстку неузгодженість у зведенні ООС. Фото

У четвер, 12 грудня, поблизу лінії розмежування в Луганській області українські військовослужбовці відзначили День Сухопутних військ України. Під час урочистої церемонії були вручені грамоти та цінні подарунки. Своє привітання всім українським піхотинцям озвучив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

На Луганщині піхотинці відзначили День Сухопутних військ України

На Луганщині піхотинці відзначили День Сухопутних військ України

Fscebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Олександр Пономарьов Сергій Притула Володимир Кравченко
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Збройні сили України
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Mega Death
Mega Death
Четверо из пяти взорвались на минах)) То ли пьяные . то ли обдолбанные были))
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Мир Миру
Мир Миру
Непоправна втрата для України
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Paruhol Semen
Paruhol Semen
Ого у полиции АКа модные 47ого года?))
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