Україна зазнала масштабних втрат: як минув тиждень в ООС

За період з 6 до 12 грудня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 67 обстрілів українських позицій із забороненої Мінськими угодами зброї. Загинули 5 військовослужбовців, поранення отримали 4 бійці.

У такий спосіб стійкого припинення вогню, про яке було сказано в комюніке "нормандського саміту", протягом минулого тижня не відбулося. Детальніше про головні події ООС – в матеріалі OBOZREVATEL.

Головні події в зоні ООС з 6 до 12 грудня

У п'ятницю, 6 грудня, відзначався День Збройних Сил України. Привітати українських бійців на передову приїхали відомі артисти – Сергій Притула, Арсен Мірзоян, Таянна, Оля Полякова, Тіна Кароль, Олександр Пономарьов, Ірина Білик та гурт Hardkiss. Артисти виступили в Авдіївці, Торецькому, Золотому, Мар'їнці, Гранітному, Кримському і Станиці Луганській.

Сергій Притула в районі проведення ООС Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Олександр Пономарьов в районі проведення ООС Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У суботу, 7 грудня, під час ворожого обстрілу загинув боєць 72-ї бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.

Дмитро Темний Facebook 72-ї бригади ЗСУ

Того ж дня окупаційна влада передала українській стороні тіло офіцера спецпідрозділу СБУ "Альфа" Дмитра Каплунова, який загинув 1 грудня.

7 грудня підрозділи Нацполіціі і Нацгвардії провели оперативно-профілактичні заходи в Трьохізбенці. Було виявлено незареєстровану вогнепальну зброю і наркотики. У Слов'янську був затриманий громадянин, який значився у розшуку за крадіжку.

7 грудня підрозділи Нацполіціі і Нацгвардії провели оперативно-профілактичні заходи Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У понеділок, 9 грудня, коли в Парижі тривав "нормандський саміт", в районі проведення ООС внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули 3 українські військовослужбовці. Ними виявилися молодший сержант Андрій Войтович (1990 року народження), молодший сержант Віктор Прусський (1970 року народження) і старший солдат Сергій Сирота (1997 року народження).

Сергій Сирота Facebook/Liliya Ragutskaya

Віктор Прусський Facebook/Liliya Ragutskaya

Андрій Войтович Facebook/Liliya Ragutskaya

У вівторок, 10 грудня, підрозділи ООС, задіяні на Маріупольському напрямку, відвідали зарубіжні військові дипломати – представники Київської асоціації військових аташе. Озвучена мета візиту – вивчення фактичної ситуації в районі проведення бойових дій.

10 грудня зону ООС відвідали зарубіжні військові дипломати Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У середу, 11 грудня, під час виконання службових обов'язків загинув 26-річний військовий Андрій Дзюба. Він служив у 128-й окремій гірничо-штурмовій бригаді. У героя залишилася дружина і 2-річна донька.

Андрій Дзюба ye.ua

Того ж дня в Донецькій області відбулася робоча зустріч української сторони СЦКК з представниками наглядової місії ОБСЄ. Обговорювалося розведення сил на ділянках №2 і №3 – у Петрівському й Золотому. Українська сторона попросила ОБСЄ не допускати, щоб російські військові з нарукавними пов'язками "СЦКК" перебували поблизу відновленої частини мосту поблизу Станиці Луганської. Ці військові були зафіксовані 10 грудня. Наступна подібна зустріч призначена на 19 грудня.

11 грудня в районі проведення ООС відбулася зустріч української сторони СЦКК і спостерігачів ОБСЄ Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Того ж дня військовослужбовці Нацгвардії, задіяні в ООС, взяли участь у Дні донора, який відбувся на базі центральної районної лікарні Великий Новосілки Донецької області. Кров була передана в обласну станцію переливання крові.

Військовослужбовці Нацгвардії здали кров в Донецькій області Facebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

У четвер, 12 грудня, поблизу лінії розмежування в Луганській області українські військовослужбовці відзначили День Сухопутних військ України. Під час урочистої церемонії були вручені грамоти та цінні подарунки. Своє привітання всім українським піхотинцям озвучив командувач Об'єднаних Сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко.

На Луганщині піхотинці відзначили День Сухопутних військ України Fscebook Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

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