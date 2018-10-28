16 людей - під землею: на українській шахті стався обвал

На шахті ім. Капустіна в Лисичанську, де через невиплату зарплати більше тижня страйкують працівники, стався обвал.

Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook, у результаті завалило шостий західний польовий відкаточний штрек.

"Після огляду місця аварії попередньо зроблений висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме в цій виробці знаходяться 16 учасників протесту... Гірники оцінили ситуацію та прийшли до висновку, що в них є два запасні виходи на поверхню", - зазначив він.

facebook.com/MykhailoVolynets

Волинець сказав, що "якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ВАТ "Лисичанськвугілля" та гірникам інших об'єднань, акції протесту з понеділка (29 жовтня. - Ред.) будуть поширюватися на інші шахти й об'єднання".

Відзначимо, страйк на цій шахті проходить уже 10 днів - гірники через величезну заборгованість зарплати відмовилися виходити з-під землі. Спочатку в протесті брали участь більше 20 людей, проте деякі були змушені припинити акцію через проблеми зі здоров'ям.

Раніше OBOZREVATEL публікував фоторепортаж, який показує реалії роботи шахтарів в Україні. Журналісти відвідали шахту "Південнодонбаська №1" поблизу міста Вугледар.