МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

16 людей - під землею: на українській шахті стався обвал

3.2тЧитати матеріал російською

На шахті ім. Капустіна в Лисичанську, де через невиплату зарплати більше тижня страйкують працівники, стався обвал.

Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на сторінці у Facebook, у результаті завалило шостий західний польовий відкаточний штрек.

"Після огляду місця аварії попередньо зроблений висновок, що завалено 10 погонних метрів гірничої виробки. Саме в цій виробці знаходяться 16 учасників протесту... Гірники оцінили ситуацію та прийшли до висновку, що в них є два запасні виходи на поверхню", - зазначив він.

Новини
У Запорізькій області обвалилася шахта, є загиблі
16 людей - під землею: на українській шахті стався обвал

facebook.com/MykhailoVolynets

Волинець сказав, що "якщо не вжити необхідних заходів для погашення заборгованості перед шахтарями ВАТ "Лисичанськвугілля" та гірникам інших об'єднань, акції протесту з понеділка (29 жовтня. - Ред.) будуть поширюватися на інші шахти й об'єднання".

Відзначимо, страйк на цій шахті проходить уже 10 днів - гірники через величезну заборгованість зарплати відмовилися виходити з-під землі. Спочатку в протесті брали участь більше 20 людей, проте деякі були змушені припинити акцію через проблеми зі здоров'ям.

Раніше OBOZREVATEL публікував фоторепортаж, який показує реалії роботи шахтарів в Україні. Журналісти відвідали шахту "Південнодонбаська №1" поблизу міста Вугледар.

Особа
Волинець Михайло
Місце
Україна
Об'єкти
шахтаріпротест
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
1
Смішно
1
Цікаво
8
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Натанов Иван
Натанов Иван
а при Януковиче, даже на день боялись задержать, ну что не рабы, СВОБОДА.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
уряд гройсмана працює! Головне карає за невиплату з/п!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Перемога
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наші блоги