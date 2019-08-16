12 разів за добу: на Донбасі окупанти влаштували масовані обстріли

У четвер, 15 серпня, російські окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню 12 разів. Вони обстрілювали позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В результаті провокацій терористів українські захисники не зазнали втрат, повідомляється на офіційній сторінці штабу ООС у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів українських позицій:

Обстріли на Донбасі "112 Україна"

неподалік від Гнутового – зі станкового протитанкового гранатомета;

двічі поблизу Павлополя – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

двічі в районі Пищевика – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

поблизу Водяного – із ручного протитанкового гранатомета;

неподалік від Опитного – з підствольних гранатометів і стрілецької зброї;

неподалік від Лебединського – з автоматичного гранатомета;

поблизу Авдіївки – з автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти здійснили три обстріли:

двічі поблизу Південного – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Новолуганського – із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 серпня терористи на Донбасі 13 разів проводили обстріл позицій ЗСУ. В результаті цього загинув один український військовий. У штабі зазначили, що боєць помер у результаті обстрілу опорних пунктів в районі хутора Вільного. Захисник отримав поранення, несумісні з життям.

Пізніше стало відомо ім'я загиблого бійця. Це Костянтин Гаврик із Токмака Запорізької області.

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