ЗНО-2018: з'явився рейтинг кращих шкіл по Києву

З'явився рейтинг найуспішніших шкіл Києва за результатами ЗНО-2018.

За основу були взяті результати випускників з наступних предметів: українська мова та література, математика, історія, англійська мова та географія, передає "Інформатор".

Творці рейтингу враховували не лише відсоток учасників, які отримали від 160 до 180 і від 180 до 200 балів, а й кількість школярів, які здавали тести в кожній школі, щоб не надавати перевагу тим школам, де тести здавала мала кількість випускників.

Зазначимо, що переможцем одразу в трьох "номінаціях" з п'яти став ліцей "Інтелект". Випускники цього навчального закладу стали кращими в англійській мові, математиці, а також українській мові та літературі.

Краща з історії - гімназія №153 імені О.С. Пушкіна, а з географії - український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що шоста частина школярів завалила ЗНО з української мови.