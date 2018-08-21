"Як сволота": у Києві почали підле полювання на хижих птахів

У Києві за останню добу сталося три випадки отруєння яструбів-голуб'ятників.

Одного з птахів побачили ще живим і взяли на лікування, двох інших на місці події знайти не вдалося. Яструба не врятували, але його тіло передадуть на експертизу для встановлення причини загибелі пернатих. Після цього можна буде визначити методики лікування наступних отруєних. Інформація про подію з'явилася на сторінці Команди порятунку тварин у Києві у Facebook.

Ознаки отруєння - хаотичний політ птаха, удари об предмети, або навпаки, якщо яструб сидить на землі нерухомо, опустивши голову.

У мережі намагаються допомогти пернатим, а також обурюються тими людьми, які можуть бути імовірною причиною смерті яструбів.

"Труять птицю, яку вони їдять. У нас голубів з зими майже немає, останній тиждень вже ворони мертві валяються. Не вміємо ми жити як люди, лише як сволота", - написали користувачі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як у Києві рятують тварин за допомогою відбійних молотків і снодійного.