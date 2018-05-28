Ну как же не восторгаться нашими людьми?

1. Dua Lipa нам не понравилась, в ноты не попадала, лишь бы как, что-то исполнила. Вывод - конченная. То есть наша эстрада находится на подъеме? И востребована во всем мире? И продается миллионными тиражами? А все голосистые наши прямо в ноту слету попадают?

2. Болельщики Ливерпуля нам не понравились, орут, пьют, мусорят, поют песни невнятные (опять же не попадают в ноты). Вывод - конченные. Болеть надо за Мадрид. То есть наши отдыхающие на всех олл инклюзив после себя убирают в номерах, складывают полотенчики лебедями, выносят мусор и благодарят на рисепшн за прекрасный отдых?

3. Рамос нам не понравился, завалил гордость и надежду Ливерпуля, поломал игру. Вывод - конченный. А какого, пардон, Сэра Алекса, вы за Мадрид болели? За форму? За Рональдо, который ничего не показал? За Бейла, который, скорее всего окажется в другой команде этим летом? А наши футболеры прямо ангелы небесные, нежные и чувственные?

Серебряные вы мои, будьте же честны прежде всего перед собой, передо мной не надо, хотя Dua Lipa слушаю с удовольствием, особенно IDGAF (I don't give a fck)