"Вкрали Афоню!" Киянка розповіла про сумну пригоду з улюбленцем сім'ї

В Києві стався дивний інцидент. Дві жінки вкрали собаку, яку господарі залишили біля супермаркету, поки купували їжу.

Як розповіла власниця пса Анжела Зубко на сторінці в Facebook, відшукати улюбленця, який недавно переніс кілька операцій, вдалося завдяки камерам відеоспостереження супермаркету.

Жінки, які вкрали собаку, потрапили на запис камер спостереження facebook.com/Анжела Зубко

"Трохи передісторії: пес Афоня тільки з вівторка вдома, ще й тижня не минуло, як забрали з клініки. Там він переніс три операції на шлунку, під час однієї з яких було видалено 65 см кишківника. Зараз з ним возимося як з дитиною і даємо мало не перетерту їжу", - розповіла вона.

Зубко вважає, що жінки, які забрали пса біля супермаркету, могли вирішити, що з ним погано поводяться, оскільки він худий.

Адміністрація магазину надала жінці фото з камер спостереження, і пса вдалося відшукати в тому ж кварталі, де він був вкрадений.

facebook.com/Анжела Зубко

facebook.com/Анжела Зубко

facebook.com/Анжела Зубко

"Але в свою адресу, відбираючи у них Афоню, я ще й наслухалася, що мені потрібно нерви лікувати, - обурюється жінка, - Не знаю, скільки ще нам доведеться лікувати пса (вони ж його все-таки нагодували), але головне, що старшому синові не доведеться говорити про зникнення його Афоньки".

Раніше CityOboz розповідав, як в Києві у жінки просто на пляжі вкрали її мопса. Незважаючи на велику кількість свідків, кілька зловмисниць просто покликали до себе собаку і забрали.