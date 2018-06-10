Немного "за отдых под Одессой". #Грибовка #отдыхвукраине #любиизнайроднойкрай

Первое, с чего хочется начать, - это мокнуть новоявленных супер-менеджеров-госсектора в реальность рекреационных ресурсов. Но обо всем по порядку.

Такси недорого, с моим любимым уклоном, отличным водителем и без ненужных разговоров (в 7 утра-то). Номер недорого, все удобства (бойлерный нагрев воды), отличный матрас, белейшие полотенца, чайник, посуда, и тд, балкон (столик/ стулик/ пластик).

Вылизанная зеленая территория, детская зона (в смысле площадка). Исключительно friendly администратор (всегда в вайбере, всегда вежливая). До моря, даже уткнувшись в телефон - минут 5-7.

Из "общего": 3G гуд, телефонная связь местами падает, вайфай на базе есть. В общем, с местами проживания все гуд (или почти гуд): усилиями обычных людей, как я понимаю.

Общепит и магазины - это лютый п....ц товарищи. Хорошая кофе машина: зачем? Мороженое выпуска 18.03.18 - без проблем. Колбаса/сыр/мясо/скумбрия и прочие радости самостоятельного куховарения, видимо, выжили с прошлого сезона.

Правда, любые напитки от моршинской до хеннеси (хеннеси, в Грибовке, ага), и почти везде - терминалы для расчета картами) спасибо.

Базар (хоть стихийный, хоть организованный): это одна тетя с очень хорошей черешней (есть фото), и один дядя с очень плохой. Плюс у дяди еще вялый салат, перец (я про овощи) и вечный бычок (сигаретный) в руке.

Куры-гриль/армянский ресторан/чебуреки и шаурма — велкам, но "чё-то я очкую".

Именно поэтому 120 грн за "домашний обед" все на той же базе в исполнении накрахмаленного повара лет 60, показался мне "вау-оффером).

Проблема наших пляжей.

Конечно смешно, когда на этом же "пляже" (100 м от моей засады вправо) ричарды-шхуичарды говорят о ВИП/люкс и прочее....(если прочтет кто-то из менеджмента, не обижайтесь, это чистая правда) и прочее: грязный песок, бычки, стекла, и тут же вип лежаки, ну, как везде в постсовке.

Я попила кофе и баночку тоника: куда бы выбросить бумажный стакан и баночку? Это тоже немного квест. Заберу с собой...

Спасает наличие моря. Так и хочется прогуляться по кромке воды. Но к нему тоже так просто не подойти: песочный широченный пляж...и намытые ракушки. Много, колючие - и мои нежные пятки протестовали вчера. Сегодня море чуть отошло, и по воде гулять можно... Но.... коралловые тапки было бы самое оно.

Море: мой внутренний градусник (он почти никогда не ошибается) показывает 19-20 градусов. Катастрофически много буйных и беспокойных детей, которым не могут придумать занятия озабоченные утренним пивом и стойким загаром родители.Лежать, сидеть, сонно-свинские занятия на не предназначенной для этого территории с одиноким лабиринтом посреди пляжа.

Волейбол - вчера увидела ребят 6-7 человек, ура! (Даже пальцы не выбила).

Сегодня вывели водные мотыки. Ура, подумала я. Но "чё-то я очкую": они глохли раз пять в тестовых заездах (наблюдала с берега), а потом мирно стали под буечную веревку....

О! Туалеты: ну, вы поняли, их нет.

Буду дополнять и обновлять.