У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав

У Черкасах мер Анатолій Бондаренко знову оскандалився, виділивши гроші на труни для ймовірних загиблих від коронавірусу та не давши жодної копійки на апарати штучної вентиляції легень.

Про кричущу ситуацію повідомив у Facebook депутат Черкаської міської ради, голова фракції Партії вільних демократів Олександр Згіблов.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітетету мерії у четвер, 2 квітня. "На сьогоднішньому засіданні виконкому мер разом зі "свободівцями" виділили кошти на 100 трун за 1800 грн... Але ні копійки на апарати ШВЛ. Пробили дно", – написав він.

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Місцеві жителі бурхливо відреагували в коментарях. "Оце козли! Дограються... Це тільки початок! Ось люди озвіріють від нестачі продуктів, грошей у такій ситуації – побачать на що здатні! Будуть їм виділені труни за 1800!", "1800 грн – ціна завищена щонайменше втричі! Навіть на такому не соромляться наварити", "Де такі ціни на труни? Соромно. А засоби індивідуального захисту для тих, хто буде переносити покійного, купили?", "Дожилися! Тепер що, залишається очікувати, коли люди почнуть вмирати? Головне, що труни вже є і гроші знайшлися дуже швидко", – обурилися черкасці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко не раз потрапляв у скандали з розтратою грошей.

На початку березня Бондаренко був викритий у переведенні платежу за "прибирання снігу" в розмірі 1,2 млн грн. 11 березня ситуація повторилася – перевели ще 2 млн.

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