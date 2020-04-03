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3 квітня • оновлено в 10:21
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У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав

5.5т
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У Черкасах мер Анатолій Бондаренко знову оскандалився, виділивши гроші на труни для ймовірних загиблих від коронавірусу та не давши жодної копійки на апарати штучної вентиляції легень.

Про кричущу ситуацію повідомив у Facebook депутат Черкаської міської ради, голова фракції Партії вільних демократів Олександр Згіблов.

За його словами, таке рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітетету мерії у четвер, 2 квітня. "На сьогоднішньому засіданні виконкому мер разом зі "свободівцями" виділили кошти на 100 трун за 1800 грн... Але ні копійки на апарати ШВЛ. Пробили дно", – написав він.

У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав

У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав

Вікка

Місцеві жителі бурхливо відреагували в коментарях. "Оце козли! Дограються... Це тільки початок! Ось люди озвіріють від нестачі продуктів, грошей у такій ситуаціїпобачать на що здатні! Будуть їм виділені труни за 1800!", "1800 грнціна завищена щонайменше втричі! Навіть на такому не соромляться наварити", "Де такі ціни на труни? Соромно. А засоби індивідуального захисту для тих, хто буде переносити покійного, купили?", "Дожилися! Тепер що, залишається очікувати, коли люди почнуть вмирати? Головне, що труни вже є і гроші знайшлися дуже швидко", – обурилися черкасці.

У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав
У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав
У Черкасах мер купив труни для жертв коронавірусу: грошей на ШВЛ не дав

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бондаренко не раз потрапляв у скандали з розтратою грошей.

На початку березня Бондаренко був викритий у переведенні платежу за "прибирання снігу" в розмірі 1,2 млн грн. 11 березня ситуація повторилася – перевели ще 2 млн.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Коронавірус
Особа
Анатолій Бондаренко
Місце
Україна Черкаси
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Червоний Данило
Червоний Данило
дело в том что гроб это самая проста конструкция, на создание которой не требуются особые знания, кроме тех, что Бондаренко получил на уроках труда в школе. при создании гроба, можно хорошо украсть на количестве и качестве материалов. Другое дело ИВЛ. это готовый прибор, тут ничего не украдешь. Сейчас все знаю сколько стоят ИВЛ. Из чего следует вывод - на гробам можно больше намутить!
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