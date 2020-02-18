Страшний шум налякав Черкаси: стало відомо, що це було

Сильний шум із боку хімічного комбінату "Азот" у Черкасах, через який запанікували місцеві жителі ввечері 17 лютого, виявився абсолютно безпечним.

Як з'ясувалося, на ТЕЦ спускали пару, проте місцевих жителів про це ніхто не попередив. Про подію повідомив журналіст Сергій Кузляєв на своїй сторінці у Facebook.

"Вночі шуміла ТЕЦ. Спускали пару. Процес технічний і безпечний. Служби мерії були попереджені. Чому влада не попередила людей через пресслужбу і службу 1505 – питання. Мабуть, міській владі пофіг", – пояснив він інцидент.

Місцевих жителів обурила відсутність сповіщень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі Черкас сполошилися через сильний гуркіт в районі хімкомбінату "Азот".

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