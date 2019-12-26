Загадкове прибирання: у Черкасах мільйони гривень витратили на боротьбу з міфічним снігом. Відео

У Черкасах витратили майже три мільйони гривень на прибирання снігу. Цю суму міський департамент Житлово-комунального комплексу виплатив приватному підряднику за роботи виконані з 6 по 30 листопада.

Але перший незначний сніг у місті випав тільки 2 грудня. А у листопаді, за даними Черкаського гідрометцентру, на дорогах обласного центру не було навіть ожеледі, йдеться у сюжеті "Фактів" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Фірма-підрядник каже: може "відзвітувати до копійки" за роботи, виконані в листопаді. Так, згідно з актом – 1,2 мільйона гривень коштувала чистка прибордюрної території, ще 1,6 мільйона гривень пішло на чотириденне поливання шляхів звичайним соляним розчином.

Прибиральна техніка працювала цілодобово Скрін з відео

У гідрометцентрі дивуються такій ситуації, бо, переглянувши архів погоди за листопад, запевняють, що ожеледі вони не фіксували.

У профільному департаменті міськвиконкому запевняють, що із 27 листопада були морози й ожеледиця. З актом виконаних робіт підрядник подав зафіксовані трекерами маршрути поливних машин. Щоденна обробка шляхів місту коштувала від 350 до 500 тисяч гривень.

Начальник управління вуличної інфраструктури ЖКК Черкаської міської ради Сергій Отрешко Скрін з відео

Договір із цим підрядником у міста закінчується 31 грудня. На наступний рік мерія планує знову проводити тендер на зимове утримання доріг. Його сума понад 60 млн. грн. Ймовірно, його виграє ця сама компанія, адже альтернативи їй у Черкасах поки не знайшлося. У місцевих комунальників відповідної техніки немає.

Натомість під час сесії міської ради 26 грудня мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив про початок службового розслідування. До з’ясування усіх деталей працівники департаменту ЖКК, які підписували акти про прибирання снігу, будуть відсторонені від роботи.

Тим часом у Черкаській місцевій прокуратурі відкрили кримінальне провадження за фактом розтрати службовими особами Черкаської міської ради 2,8 мільйонів гривень на зимове прибирання доріг. Чиновникам ЖКК інкримінують ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що під стінами Черкаської міської ради розгорнули "тарифний майдан". Усе – через управителя-монополіста ТОВ "Сантехбудконструкція", який встановив у місті захмарні тарифи на квартплату. Саме правонаступник цієї фірми – компанія "Нова якість" виграла тендер і на прибирання снігу.

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