Україні повернули у власність завод за 146 мільйонів гривень: що вирішив суд

Потаський елеватор на Черкащині остаточно повернутий у власність держави. Хлібопереробний комбінат площею понад 43 тисячі кв. м, який оцінюється в 146 мільйонів гривень, був приватизований незаконно.

Про виконання рішення господарського суду повідомляє офіційний сайт Генпрокуратури.

З клопотанням про повернення вказаного майна через порушення норм закону в процесі його відчуження до суду звернулась Прокуратура Черкаської області . У 2010 році рішенням виконкому Потаської сільської ради було оформлено свідоцтво про право приватної власності, а у серпні-листопаді 2013-го – здійснена державна реєстрація власності на об’єкт нерухомості за ДП ДАК "Хліб України". Однак у ході розгляду суд з’ясував: до статутного фонду підприємства хлібокомбінат був включений безпідставно.

Потаський хлібокомбінат має площу понад 43 тисячі кв. м. і оцінюється в 146 мільйонів гривень poliexpo.com.ua

Цей завод – четвертий із п’яти хлібоприймальних комбінатів на Черкащині, які незаконно були передані в приватні руки, попри заборону Верховної Ради про їх приватизацію. Так, раніше було повернуто Шполянський, Уманський та Христинівський зернопереробні підприємства загальною вартістю 365 мільйонів гривень.

Село Поташ Маньківського арйону на Черкащині, де розташований завод

Питання про повернення майна п’ятого – Тальнівского хлібоприймального підприємства – вартістю 164 мільйони нині знаходиться на розгляді Північного апеляційного господарського суду.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: мера містечка Кам’янка на Черкащині підозрюють у розкраданні мільйонів державних коштів на ремонті доріг.

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