Платять навіть немовлята: у Черкасах розпочався безстроковий "тарифний майдан". Фото і відео

Під стінами мерії в Черкасах розпочалась безстрокова акція проти нових тарифів, виставлених управлінською компанією. Відбувається вона за ініціативи місцевої громадської організації "Захист прав обманутих споживачів".

Попри дощову погоду, черкасці йдуть до намету протестувальників і ставлять свої підписи під зверненням до державних владців, повідомляє з місця події кореспондент OBOZREVATEL.

У своєму листі-зверненні до президента, глави Черкаської ОДА, нардепів та депутатів місцевої ради активісти просять врегулювати тарифне питання в Черкасах. Йдеться про квартплату та вартість вивезення негабаритного сміття. Нині триває збір підписів для скасування кількох рішень виконкому, які й призвели до колапсу в місті.

Свій намет протестувальники розбили напередодні

"Я проти тих "драконівських" тарифів, які встановила управительська компанія. Вважаю, що вони встановлені незаконно. Вивезення негабаритного сміття в Черкасах взагалі найдорожче в Україні! І цей сміттєвий зашморг накинули на нашу шию на 20 років! Нам і нашим дітям!" – розповіла учасниця акції, черкащанка Алла Мурашко. Жінка вже другий день знаходиться на площі.

Алла Мурашко на площі вже другий день

У травні цього року в Черкасах був проведений конкурс на визначення управителя багатоквартирних будинків. Результати конкурсу й рішення про укладання договору були погоджені черкаським виконавчим комітетом. Так, мовляв, вимагає Закон про житлово-комунальні послуги. Він же унеможливлює подальше обслуговування багатоповерхівок СУБами і ЖЕКами.

В конкурсі, на який було виставлено 4 лоти (відповідно – 4 райони Черкас), переміг лише один управитель – ТОВ "Сантехбудконструкція". Лише це підприємство було допущено до конкурсу. Згодом воно було реорганізовано в нове – "Управлінська компанія "Нова Якість". В результаті вартість квартплати для черкасців збільшилися у 2,5-3 рази. Містяни ж нарікають, мовляв, вимушені оплачувати послуги які надаються не в належній якості або не надаються взагалі. Їхні інтереси також представляє ГО "Захист прав обманутих споживачів". Її позов до Черкаського виконкому нині розглядається в Господарському суді.

Згодом саме ця ж компанія виграла конкурс на вивезення негабаритного та будівельного сміття. Договір уклали на 20 років, підпис під ним поставив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. На кожного жителя міста виставили тариф 13,2 гривень на місяць. Сплачувати за послугу повинні всі без виключення, навіть новонароджені черкасці.

"Угоди на вивезення негабаритного сміття ніхто із мешканців будинків не підписував. Всі вимушені сплачувати цих 13 гривень щомісяця, навіть не виносячи жодного негабаритного чи будівельного сміття. В інших містах України послуга на вивезення негабариту входить до тарифу на вивезення твердих побутових відходів. Однак в Черкасах пішли іншим шляхом. І це свідчить про явну корумпованість місцевої влади", – розповів черкаський депутат Олександр Згіблов, який приєднався до мітингувальників на площі під міськрадою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, черкаська влада вкладає мільйони в угоди з кримінальними підрядниками. Зараз вони встеляють плиткою місцеву площу 700-річчя.

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