Мер Черкас отримав повістку від СБУ у "справі бухгалтерів"

Міському голові Черкас Анатолію Бондаренку вручили повістку співробітники Служби Безпеки України прямо під час міської сесії 26 грудня.

Колегам очільник міста пояснив, мовляв, викликають на допит у якості свідка по одному з рішень міськради. Але власні джерела в правоохоронних органах повідомили OBOZREVATEL: черкаського мера опитуватимуть у так званій "справі бухгалтерів". У ній фігурують працівники фінансового відділу одного з міських департаментів.

Повістку міському голові Черкас вручили під час сесії Facebook Дмитро Захаров

Перші обшуки й вилучення документів у цій справі СБУ провела 2 грудня. Правоохоронці підозрюють чиновників департаменту житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради в масштабних зловживаннях владою, якими завдали збитків державному та міському бюджету на суму близько 1,5 мільйони гривень.

Слідство встановило, що керівник і заступник фінансового відділу департаменту ЖКК підписали договір із будівельною компанією на ремонт 17 вулиць міста загальною вартістю 19 мільйонів гривень. Після закінчення робіт перерахували підряднику 12,5 мільйонів. За даними правоохоронців, кошти були переведені чотирьом підконтрольним приватним структурам, потім гроші конвертували в готівку, аби уникнути сплати податків.

Обшуки в департаменті ЖКК Черкаської міськради Пресслужба УСБУ в Черкаській області

Двом працівникам бухгалтерії департаменту оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) ККУ. Саме у цій справі починаються перші допити свідків, серед них – і мер міста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку грудня в Черкасах на хабарі затримали важливого чиновника в галузі місцевої медицини.

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