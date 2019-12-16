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16 грудня • оновлено в 17:04
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Зимою і не пахне: прогноз погоди на найближчий тиждень для черкащан

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Сонячну та без істотних опадів погоду прогнозують на Черкащині найближчого тижня. Температурний фон буде підвищеним та не відповідатиме грудню.

Як повідомляє у Facebook Черкаський обласний гідрометцентр, цьогорічний грудень в регіоні може стати найтеплішим за весь період метеорологічних спостережень.

До кінця робочого тижня істотних змін не очікується. Температура повітря вночі становитиме 0-5 градусів тепла, вдень підніметься до +10. Очікуються рвучкі південні вітри.

У вихідні погода зміниться

У вихідні погода зміниться

15min.lt

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У вихідні погодна ситуація почне змінюватися. Очікуються невеликі дощі. Температура коливатиметься на 2-4 градуси.

За прогнозом синоптиків, тепле атлантичне повітря збережеться на Черкащині мінімум до кінця поточного місяця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах за захмарну суму збиралися придбати штучну ялинку. На неї хотіли витратити 2,5 мільйонів гривень.

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Місце
Україна Черкаси
Тег
погода
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