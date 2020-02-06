Сила духу: після моторошної аварії на автоперегонах черкащанин зцілюється в спортзалі. Відео

Андрій Кіхтенко з Черкас, якого в жовтні минулого року знесло гоночною автівкою під час перегонів, нині намагається відновитись після важких травм і активно займається в спортивному залі.

Про труднощі реабілітації і людей, які підтримують Андрія, пише видання "Про все" (щоб подивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).

Після страшної аварії Андрій Кіхтенко потрапив до лікарні із чисельними переломами кінцівок, забоями, політравмою та струсом головного мозку. Кілька місяців провів у лікарні.

Гоночний автомобіль злетів з дороги в натовп глядачів Скріншот з відео

Чоловік із семи років займається спортом, з ним пов’язує усе своє життя. Займався боксом. У ньому досяг неабияких результатів: був майстром спорту, був неодноразовим чемпіоном України, підкорив європейську першість, сам став тренером.

За словами Андрія, люди, які отримували подібні травми, радили йому максимально відновлювати попереднє життя. Саме тому нині він активно працює над тим, аби повернути свій фізичний стан. Черкащанин зазначає: після тренувань почуває себе набагато краще. Уже ходить без милиць, однак ще досі кульгає.

Багато часу Андрій Кіхтенко проводить у спортзалі Про все

Відновлює й своє психічне та психологічне здоров’я. Згадує, що після аварії лікарі взагалі не давали шансів, що у нього буде все нормально "з головою".

"Голова "заживає" протягом дев'яти місяців. Зараз я не можу думати, як раніше, у мене боротьба іде з самим собою. Фізично я рухаюся, але всередині постійна боротьба. Я не відчуваю себе самим собою, тільки іншою людиною," – розповідає Андрій Кіхтенко.

Андрій Кіхтенко постраждав під час автоперегонів у Черкасах Про все

Поряд із ним майже цілодобово дружина. Вона допомагає чоловіку рухатися, разом пара ходить до спортзалу.

"Зараз дружина мене постійно підтримує, я без неї не можу взагалі. Ми стараємося. Я хочу повернути себе", – ділиться Андрій.

Нагадаємо: 6 жовтня 2019 року під час проведення автоперегонів Timeattac у Черкасах водій автомобіля не впорався з керуванням і злетів з траси. Андрія Кіхтенка, який в цей час був зайнятий налагоджуванням квадрокоптеру, щоб знімати подію, від удару відкинуло на 20 метрів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині через негоду трапилась ДТП: легковик врізався в КАМАЗ.

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