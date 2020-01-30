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30 січня • оновлено в 19:19
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Ліцей замість лікування: на Черкащині закривають санаторні школи. Відео

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Батьки учнів черкаської санаторної школи б’ють на сполох через заплановану реорганізацію навчального закладу. Адже через зміни в законі їхні діти залишаться без належного лікування.

Таких шкіл, які знаходяться на межі закриття, в області – п’ять, йдеться в сюжеті місцевого телеканалу ВІККА (щоб побачити відео, доскрольте сторінку до кінця).

З 1 вересня санаторні школи в країні не набиратимуть учнів і взагалі припинять свою роботу. Тут більше не будуть лікувати, а медики, які працюють в таких закладах, втратять роботу. Усе – через зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту". Після реорганізації, до 2024 року усі школи санаторного типу стануть ліцеями.

Санаторна школа в Черкасах знаходиться на межі закриття

Санаторна школа в Черкасах знаходиться на межі закриття

Скріншот з відео

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Усі проти, тільки влада – за: на Черкащині школа опинилася під загрозою закриття

Тільки в Черкаській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті навчається понад 500 учнів з різних куточків Черкащини. Тут нині діє 29 класів і є вже майже 70 заявок на вступ із початку нового навчального року.

Кожен учень тут має свого лікаря, малечі призначається індивідуальне лікування різними методами: щотижня тут є заняття ЛФК, в басейні, теплотерпія. Частину занять школярі проводять, сидячи за партами, решту – лежачи у певному положенні, аби розвантажити хребет.

Кожному учню призначають індивідуальне лікування

Кожному учню призначають індивідуальне лікування

Скріншот з відео

За словами директорки школи Людмили Шарапи, після запланованої реорганізації усі учні не отримають необхідної підтримки свого здоров'я. А між тим, статистика каже: в Черкаській області кожна п’ята дитина має сколітичну хворобу.

Директорка Черкаської санаторної школи Людмила Шарапа

Директорка Черкаської санаторної школи Людмила Шарапа

Скріншот з відео

Заклад фінансується із субвенції державного та обласного бюджетів. Нині обласна влада розглядає варіанти порятунку таких шкіл. А батьки учнів вже зараз діють, бо не збираються миритись із такими змінами. І разом з освітянами вже їздили відстоювати роботу школи до Офісу президента.

"Ми розуміємо, що це робиться для того, щоб зекономити кошти державного бюджету, але економити на здоров’ї дітей і на їхніх можливостях навчатись і лікуватись – не припустимо", – впевнений один із батьків Владислав Боєчко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: на Черкащині чоловік пожартував з копами, повідомивши їм про вбитого безхатька.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
закон про освіту освіта школа
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