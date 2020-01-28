Скандал із чоловіком у позі ембріону в Черкасах отримав розв’язку. Фото, відео

Посеред вулиці Смірнова у Черкасах лежить непритомний чоловік у позі ембріону. Таку інформацію отримав диспетчер КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" ввечері 25 січня. На місце події прибули медики, які реанімували чоловіка та з діагнозом "отруєння невідомою речовиною" госпіталізували до Третьої Черкаської міської лікарні.

Того ж вечора у Facebook почали поширювати інформацію про непрофесіоналізм медиків. Мовляв, ті приїхали через 40 хвилин після виклику, а жінки, які викликали "швидку", побачили, що фельдшерка була без захисних рукавичок та оглядала чоловіка голими руками, замість джгута використовувала еластичний бинт, а пацієнта "накачала" невідомими препаратами. Таке повідомлення викликало шквал емоцій та обурення у бік черкаської "екстренки".

Як стало відомо OBOZREVATEL, для з’ясування всіх обставин події на станції екстреної допомоги було призначено службове розслідування. Фахівці перевірили усі виклики на лінію 103, карти виїздів, прослухали усі розмови диспетчера того вечора та переглянули записи з GPS-навігаторів.

Чоловік лежав посеред вулиці

Було з'ясовано, що на момент виклику о 19:44 на базі не було жодної вільної та готової до виїзду бригади. Оскільки через спалах респіраторних захворювань та грипу різко зросла кількість звернень і "швидкі" працюють, фактично не заїжджаючи на станцію. Першій вільній бригаді повідомили про виклик о 19:52. Медики заїхали на станцію за киснем та необхідними медпрепаратами і о 20:01 вже були на місці. Тобто з моменту виклику минуло 17 хвилин.

За словами керівництва "екстренки", прибула фельдшерка оглянула чоловіка, оцінила обстановку та поставила діагноз. Почала надавати екстрену медичну допомогу та попросила водія, щоб той викликав ще одну бригаду медиків. Вони приїхали через чотири хвилини, реанімували 32-річного чоловіка та доправили до лікарні. Коли ж чоловік прийшов до тями, то кинувся з кулаками на лікарів.

Чоловік непорушно лежав на землі Facebook / Черкаси 2020

"Комісія визначила, що недотримання нормативу доїзду до пацієнта, коли бригада не вклалася в 10 хвилин, зумовлене об'єктивними причинами. Виникло в результаті різкого збільшення не завжди обґрунтованих звернень громадян на телефонну лінію 103 та збільшення кількості виїздів бригадами "швидкої" при недостатній кількості санітарних автомобілів", – повідомила головний лікар Черкаської станції швидкої медичної допомоги Наталя Боровик, яка доповідала за результати комісії.

Щоб з'ясувати усі обставини події, створили спеціальну комісію

Окрім цього, директор "Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської обласної ради" Ігор Фесун повідомив, що у Черкасах не вистачає "швидких". Їх має бути 28, а наявні лише 16. Працівники "екстренки" просто фізично не можуть впоратися з такою кількістю викликів одночасно.

Він також додав, що кожна їхня машина обладнана заповненою медичною сумкою, у кожного медика є все необхідне для надання допомоги: набори рукавичок, мінімум чотири джгути для різного призначення. І будь-яке недотримання відповідних правил суворо карається. Тому інформація про те, що фельдшер оглядала хворого "голими руками та користувалася лише еластичним бинтом" - не інакше як наклеп.

Усі "швидкі" обладнані необхідними матеріалами

Також на сторінці Патрульної поліції Черкаської області у Facebook поширили відео з місця події. На ньому видно, що медпрацівник була в рожевих медичних рукавичках.

Зараз цей випадок розглядають юристи, готується позов до суду стосовно осіб, які поширюють неправдиву інформацію щодо роботи медпрацівників.

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