У Черкасах нападник прийшов до своєї жертви в лікарню: подробиці скандалу

В Черкасах вдалося затримати ще одного нападника на водія лімузина. Ним виявився неодноразово судимий за розбій Давид Мамонов.

Днями кривдник приходив у лікарню до потерпілого Ігоря Чернія та погрожував йому фізичною розправою, якщо той не забере заяву з поліції. Про це у Facebook повідомила дружина Ігоря Вікторія Черній.

За її словами, Мамонов, який є другим нападником на її чоловіка, був пасажиром автомобіля Mitsubishi. 16 грудня він прийшов до лікарні та почав погрожувати потерпілому і його родині, вимагаючи припинити розслідування справи. Натомість Черній одразу викликав поліцію і написав ще одну заяву.

Постраждалий від нападу й побоїв молотком Скрін з відео

Мамонова затримали правоохоронці у вівторок, 17 грудня. Вже 18 грудня у суді йому мають обрати міру запобіжного заходу. За даними Черкаської місцевої прокуратури, його спільника Ігоря Тютіна, який був затриманий в день вчинення злочину, взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Двоє чоловіків молотком побили водія лімузина

В Єдиному державному реєстрі судових рішень OBOZREVATEL знайшов справи, пов’язані з 36-річним Давидом Мамоновим. З’ясувалося, що він має не одну судимість. В 2007 році чоловік потрапив за ґрати на 11 років та 3 місяці за ст. 384 ККУ (Завідомо неправдиве показання) та ст. 70 ККУ (Призначення покарання за сукупність злочинів). Покарання чоловік відбував у Луцькій колонії та був звільнений 2016 року.

Вже у грудні 2018 року в Черкасах Мамонов з пістолетом у руках зайшов до одного із відділень фінансової установи. Погрожуючи касирці банку, він викрав майже 24 тисячі гривень. Тоді його затримали, а в березні 2019 року Соснівський районний суд Черкас засудив чоловіка до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном на 1 рік. Наразі справа перебуває в Апеляційному суді Черкаської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 грудня в Черкасах двоє чоловіків напали та побили молотком водія лімузина. Через отримані травми потерпілий потрапив до лікарні.

Одного з нападників, Ігоря Тютіна, вдалося затримати того ж дня. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (Хуліганство).

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