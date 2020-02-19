У Черкасах маршрутка зіштовхнулася з двома легковиками: четверо постраждалих. Фото

У Черкасах на перехресті вулиць Чорновола-Садова трапилась масштабна дорожньо-транспортна пригода. Сьогодні, 19 лютого, близько 9 години ранку зіткнулись автомобілі "Mitsubishi", "Audi" та маршрутний автобус №5. Окрім цього, один з легковиків зачепив тролейбус.

На місці аварії працювали дві бригади швидкої допомоги. Про це повідомили на офіційній сторінці КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР".

Внаслідок ДТП постраждали чотири жінки.

Рух транспорту був тимчасово ускладнений Телеканал ВІККА

Зокрема, у 27-річної пасажирки "Mitsubishi" діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та закритий перелом кисті. У 62-річної пасажирки маршрутки виявили закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забої м’яких тканин. Під час ДТП забійних травм зазнали ще дві 28-річні пасажирки автобуса.

На місці аварії працювали дві бригади швидкої допомоги Телеканал ВІККА

Усіх потерпілих було доставлено до Третьої Черкаської міської лікарні. На місці події працювали слідчі у справах по ДТП з постраждалими. Рух транспорту був тимчасово ускладнений.

Раніше OBOZREVATEL писав: біля аеропорту в Черкасах трапилася страшна аварія. Внаслідок зіткнення один чоловік загинув, ще п’ятьох жінок із травмами різної тяжкості було госпіталізовано до лікарні.

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