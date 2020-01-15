"Світлий та життєрадісний чоловік": у Черкасах директор школи загинув під колесами автівки. Фото

У Черкасах загинув директор школи №19 Юрій Лункін. Його насмерть збив водій Land Rover неподалік навчального закладу.

ДТП сталась 14 січня близько 18:30 на перехресті вулиць Крилова – Надпільна.

Як повідомила пресслужба патрульної поліції у Черкаській області, за кермом позашляховика був 38-річний місцевий житель.

ДТП трапилась неподалік школи

47-річний Юрій Лункін загинув на місці події. Патрульні зазначили, що його тіло знаходилось далеко від пішохідного переходу.

Особу загиблого встановили не відразу, чоловік не мав при собі документів Facebook / Юрій Лунін

У коментарях до трагічної новини у соцмережі очевидці зазначають: двічі чули ревіння гальм, а загиблий переходив дорогу на освітленому переході.

"Гальмівний шлях автомобіля і пошкодження від удару такого характеру, що швидкість явно не 50 була…"

Обставини аварії з’ясовують слідчі. Кримінальне провадження відкрите за ч.2 ст. 285 ККУ (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Уже призначена низка експертиз.

Призначено ряд експертиз

У Черкасах Юрія Миколайовича Лункіна знають як світлу людину та хорошого директора школи. У нього залишилась дружина й донька.

На сайті школи, якою керував Юрій Миколайович, також висловили слова співчуття:

"Директор школи, по-батьківськи суворий та чуйний, у душі поет…. Усі, хто знав його, сумують зараз, адже така трагедія не може залишити байдужим нікого. Боляче навіть уявити, що ми більше його не побачимо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині медики запустили серце чоловіку, який перебував у стані клінічної смерті.

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