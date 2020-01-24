"Шалена імператриця": на Черкащині п’яна жінка вкрала автомобіль

Черкащанка серед ночі викрала з приватного двору автомобіль. Інцидент стався в одному із сіл Золотоніського району, що на Черкащині.

Про це на офіційному сайті повідомляє пресслужба ГУНП в Черкаській області.

За словами власника автомобіля, крадіжка сталася, коли він був удома. Чоловік почув звук заведеної машини й вибіг на вулицю. Там побачив, що невідома особа виїжджає на його автівці з двору.

Жінка вирішила покататися на чужій машині sumypost.com

Власник машини швидко зорієнтувався, почав наздоганяти транспортний засіб та зупинив його за декілька метрів від дому. Відкривши дверцята, побачив незнайому жінку, яка мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Тоді він викликав поліцію.

За даним фактом слідчим відділенням Золотоніського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст.289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Натомість у соцмережі поведінка жінки викликала шквал емоцій. Її навіть встигли прозвати "шаленою імператрицею".

Раніше OBOZREVATEL писав: у Черкасах серед білого дня двоє братів викрали бізнесмена. Чоловіка намагалися вивезти з міста на його ж автомобілі. Злочинці зазіхнули на чималу суму грошей, яку він мав із собою.

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