Приїхали купувати авто: у Черкасах серед білого дня викрали бізнесмена. Фото, відео

Двоє братів у Черкасах викрали місцевого бізнесмена. Чоловіка намагалися вивезти з міста на його ж автомобілі. Злочинці зазіхнули на чималу суму суму грошей, яку він мав із собою.

Дорогою потерпілому вдалось втекти. А вже протягом доби поліція затримала нападників, йдеться на сайті ГУНП у Черкаської області (щоб продивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зі своїми кривдниками чоловік зустрівся з приводу продажу авто. Однак псевдопокупці напали на бізнесмена, побили його, погрожуючи зброєю, вдягли наручники й намагалися вивезти з міста у невідомому напрямку, використовуючи авто потерпілого. Викрадачі знали, що чоловік має з собою велику суму грошей, саме тому й вчинили напад на нього. Дорогою потерпілому вдалось вистрибнути з машини і втекти, після чого він повідомив про інцидент правоохоронцям.

Вже за пів години копи знайшли викрадене авто, однак зловмисників там уже не було. Втім, їхні особи вдалось встановити завдяки речовим доказам, знайденим у машині. Нападниками виявились брати з Київщини. Обох уже затримано.

Одного з братів затримали у Черкасах ГУНП у Черкаській області

Під час обшуків за місцем проживання затриманих та в їхніх автомобілях, правоохоронці виявили балаклаву, форму працівників поліції, пластикові хомути, якими планувалось зв'язувати потерпілого, шприци з невідомою речовиною та стартові пакети від сім-карт, з яких були здійснені дзвінки до потерпілого.

ГУНП у Черкаській області

Крім того, затримані вказали, де сховали пістолет із набоями, яким погрожували чоловіку. Зброю вилучено.

Затримані зізналися, де сховали зброю і набої ГУНП у Черкаській області

Нині в поліції встановлюють, чи існують інші учасники злочинної групи, і перевіряють, чи можуть бути затримані причетними до вчинення аналогічних злочинів на території України. Відкрите кримінальне провадження з ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого) ККУ. Триває досудове розслідування.

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