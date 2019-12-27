Повертались із Чехії: у ДТП на Черкащині постраждали заробітчани

На мосту біля Умані, що на Черкащині, злетів у кювет бус із заробітчанами. Люди повертались додому із Чехії.

Як повідомила у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної допомоги, на місце події виїхали дві бригади "швидкої". Медики рятували чотирьох осіб, що постраждали в аварії.

ДТП сталась близько третьої години ночі ukraine-live.com

ДТП сталась близько третьої години ночі 27 грудня на трасі у напрямку міста Кропивницький.

Водій від госпіталізації відмовився.

Двох чоловіків, 39-ти та 37-ми років, з численними забоями та ранами доправили до Уманської міської лікарні. Також у важкому стані там опинилась 44-річна жінка. У постраждалої виявили закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та перелом ліктьового суглобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від міста Кам'янки трапилася трагедія. Під колесами потяга загинув 16-річний хлопець. Поліція встановлює обставини події. Основна версія слідства – самогубство.

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