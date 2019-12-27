Головна Новини
27 грудня • оновлено в 14:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Кримінал

Повертались із Чехії: у ДТП на Черкащині постраждали заробітчани

405
Читати матеріал російською

На мосту біля Умані, що на Черкащині, злетів у кювет бус із заробітчанами. Люди повертались додому із Чехії.

Як повідомила у Facebook пресслужба Обласного центру екстреної допомоги, на місце події виїхали дві бригади "швидкої". Медики рятували чотирьох осіб, що постраждали в аварії.

ДТП сталась близько третьої години ночі

ДТП сталась близько третьої години ночі

ukraine-live.com

ДТП сталась близько третьої години ночі 27 грудня на трасі у напрямку міста Кропивницький.

Новини
Хлопець з дівчиною загинули: суд ухвалив рішення щодо "п'яної" ДТП під Кропивницьким

Водій від госпіталізації відмовився.

Двох чоловіків, 39-ти та 37-ми років, з численними забоями та ранами доправили до Уманської міської лікарні. Також у важкому стані там опинилась 44-річна жінка. У постраждалої виявили закриту черепно-мозкову травму, травму грудної клітки та перелом ліктьового суглобу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, неподалік від міста Кам'янки трапилася трагедія. Під колесами потяга загинув 16-річний хлопець. Поліція встановлює обставини події. Основна версія слідства – самогубство.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Черкаси
Теги
швидка допомога заробітчани ДТП
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги