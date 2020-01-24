Не зупинився на "зебрі": в Черкасах школярка потрапила під колеса позашляховика. Фото

У Черкасах просто на пішохідному переході позашляховик збив 11-річну дівчинку. Аварія трапилась на вулиці Припортовій біля зупинки "Черьомушки". Дитина йшла до школи.
Про ранкову ДТП у Facebook-спільноті "Типові Черкаси" повідомила Тетяна Горюнова, яка стала свідком інциденту.
За словами очевидців, водій маршрутки № 36 зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дівчинку, яка переходила дорогу. Водій автомобіля KIA у цей час рухався сусідньою смугою і не зупинився. В результаті дитина потрапила під його колеса.
Дівчинка потрапила під колеса KIA на "зебрі"
На "зебрі" не зупинилась KIA
Facebook / Типові Черкаси
Водночас у пресслужбі КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" повідомляють: медики "швидкої", яка прибула на місце аварії, діагностували у дівчинки закритий перелом гомілки. Дитину госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.
Facebook / Анастасія Прогунова
Раніше OBOZREVATEL повідомляв:
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