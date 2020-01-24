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24 січня • оновлено в 12:41
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Не зупинився на "зебрі": в Черкасах школярка потрапила під колеса позашляховика. Фото

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У Черкасах просто на пішохідному переході позашляховик збив 11-річну дівчинку. Аварія трапилась на вулиці Припортовій біля зупинки "Черьомушки". Дитина йшла до школи.

Про ранкову ДТП у Facebook-спільноті "Типові Черкаси" повідомила Тетяна Горюнова, яка стала свідком інциденту.

За словами очевидців, водій маршрутки № 36 зупинився перед "зеброю", щоб пропустити дівчинку, яка переходила дорогу. Водій автомобіля KIA у цей час рухався сусідньою смугою і не зупинився. В результаті дитина потрапила під його колеса.

Дівчинка потрапила під колеса KIA на "зебрі"

Дівчинка потрапила під колеса KIA на "зебрі"

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На "зебрі" не зупинилась KIA

На "зебрі" не зупинилась KIA

Facebook / Типові Черкаси

Водночас у пресслужбі КНП "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" повідомляють: медики "швидкої", яка прибула на місце аварії, діагностували у дівчинки закритий перелом гомілки. Дитину госпіталізували до Черкаської обласної дитячої лікарні.

Не зупинився на "зебрі": в Черкасах школярка потрапила під колеса позашляховика. Фото

Facebook / Анастасія Прогунова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

  • 9 січня на одному з черкаських перехресть таксі знесло пішоходів, які переходили дорогу. Під колеса потрапили дідусь з 4-річними онуками-двійнятами. Один із хлопчиків потрапив до лікарні у вкрай важкому стані.

  • 23 січня, після двох тижнів боротьби за життя, Єгор помер.

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Місце
Україна Черкаси
Теги
постраждала дитина аварія ДТП
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