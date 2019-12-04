"Не помітив": у Черкасах легковик насмерть збив пенсіонерку. Фото

У Черкасах водій автомобіля BMW скоїв наїзд на пенсіонерку. Від отриманих травм старенька загинула на місці події.

ДТП сталася 4 грудня на вулиці Сурікова,10. Про подію OBOZREVATEL повідомила речниця патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк.

За інформацією правоохоронців, водій автомобіля не помітив бабусю, яка йшла проїжджою частиною в попутному напрямку.

Жінка отримала травми, несумісні з життям

Водночас речниця КУ "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф ЧОР" Ірина Назарок розповіла: було збито жінку 70-75 років. Поки її особу встановити не вдалося. До приїзду "швидкої" патрульні проводили потерпілій серцево-легеневу реанімацію. Прибувши на місце виклику, медики продовжили рятувати пенсіонерку. Однак та отримала травми, несумісні з життям.

В Черкасах автомобіль збив пенсіонерку Патрульна поліція Черкащини

Справою займаються слідчі по ДТП з потерпілими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Черкащині сталася масштабна ДТП за участі 11 транспортних засобів. Серед них – рейсовий автобус.

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