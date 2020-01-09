Не проїздило й місяця: у Черкасах нове "Інватаксі" втрапило аварію через п’яного водія. Фото

У Черкасах мікроавтобус комунальної служби "Інватаксі" протаранив легковий автомобіль. Водій буса виявився п’яним.

ДТП трапилась у дворі багатоповерхівки по вулиці 30-річчя Перемоги, повідомляє у Facebook Патрульна поліція Черкащини.

За даними патрульних, водій мікроавтобуса Fiat Ducato для пасажирів з інвалідністю, виїжджаючи з двору заднім ходом, зачепив припаркований Hyundai Sonata. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

За кермом "Інватаксі" перебував 56-річний черкащанин. При освідуванні патрульні встановили: у крові водія – 2,6 проміле алкоголю. А це в 13 разів перевищує допустиму норму. На винуватця ДТП склали адміністративні протоколи, а транспортний засіб, яким він керував, евакуювали на спеціальний майданчик.

Мікроавтобус, яким керував п'яний водій, евакуювали Патрульна поліція Черкаської області

Факт аварії за участі "Інватаксі" підтвердили і в міському департаменті соціальної політики. Якщо експертиза підтвердить, що водій сів за кермо п’яним, йому світить догана і подальше звільнення.

Мікроавтобус Fiat Ducato належить Черкаській міськраді, був придбаний усього кілька тижнів тому. Перше комунальне таксі для людей з інвалідністю у Черкасах з’явилось у 2012 році. Послуга для черкасців безкоштовна.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради Нове "Інватаксі" придбали 24 грудня

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