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9 січня • оновлено в 11:45
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Не проїздило й місяця: у Черкасах нове "Інватаксі" втрапило аварію через п’яного водія. Фото

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У Черкасах мікроавтобус комунальної служби "Інватаксі" протаранив легковий автомобіль. Водій буса виявився п’яним.

ДТП трапилась у дворі багатоповерхівки по вулиці 30-річчя Перемоги, повідомляє у Facebook Патрульна поліція Черкащини.

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За даними патрульних, водій мікроавтобуса Fiat Ducato для пасажирів з інвалідністю, виїжджаючи з двору заднім ходом, зачепив припаркований Hyundai Sonata. Внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні ушкодження.

У Черкасах нове "Інватаксі" втрапило аварію через п’яного водія

За кермом "Інватаксі" перебував 56-річний черкащанин. При освідуванні патрульні встановили: у крові водія – 2,6 проміле алкоголю. А це в 13 разів перевищує допустиму норму. На винуватця ДТП склали адміністративні протоколи, а транспортний засіб, яким він керував, евакуювали на спеціальний майданчик.

Мікроавтобус, яким керував п'яний водій, евакуювали

Мікроавтобус, яким керував п'яний водій, евакуювали

Патрульна поліція Черкаської області

Факт аварії за участі "Інватаксі" підтвердили і в міському департаменті соціальної політики. Якщо експертиза підтвердить, що водій сів за кермо п’яним, йому світить догана і подальше звільнення.

Мікроавтобус Fiat Ducato належить Черкаській міськраді, був придбаний усього кілька тижнів тому. Перше комунальне таксі для людей з інвалідністю у Черкасах з’явилось у 2012 році. Послуга для черкасців безкоштовна.

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради

Нове "Інватаксі" придбали 24 грудня

Раніше OBOZREVATEL повідомляв: в Чекрасах невідомі спалили автомобіль депутата від фейкової "Слуги народу".

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Місце
Україна Черкаси
Теги
п'яний за кермом аварія ДТП
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