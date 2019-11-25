Гроші – на вітер: у Черкасах дві доби бив фонтан гарячої води. Фото

Вихідними у Черкасах із труби теплопостачання фонтанувала гаряча вода. Все навколо вкрилось кригою. Взятись за ремонт магістралі обіцяли лише з понеділка, але зранку роботи так і не розпочали.

Містяни ж хвилюються, що відповідати за такі збитки доведеться їм. Порив стався увечері 23 листопада неподалік Черкаської ТЕЦ, по вулиці Симиренківській. Про інцидент повідомив у Facebook житель Черкас Дмитро Шевельов.

Тепло "вилітало" в повітря Facebook / Олег Арсенюк

"Дорога в льоду. Вода заливає. Ремонт не роблять. Цікаво – хто за це заплатить? Населення", – каже Дмитро.

У ТЕЦ запевнили, що їхня аварійна бригада намагалася ліквідувати наслідки пориву. Однак люди продовжували поширювати у соцмережі фото з паруючим фонтаном води.

Порив стався недалеко від ТЕЦ Facebook / Олег Арсенюк

На інцидент також відреагував нардеп від Черкащини Олег Арсенюк.

"Ми самі поїхали на ТЕЦ, телефоном поспілкувалися з черговим інженером. Нас запевнили, що бригада усунула наслідки – опустила трубу донизу. А на завтра заплановане перекриття магістралі й ремонтні роботи, – розповів депутат – Залишається питання: хто ж сплатить за ту воду, яка більше доби виливатиметься з труби? Враховуючи замерзлі візерунки на кущах і ковзанку на дорозі, за 18 годин уже збігло її чимало".

Вода парувала дві доби Facebook / Олег Арсенюк

Розпочати ремонт черкасцям обіцяли із восьмої години ранку. Журналістам OBOZREVATEL місцеві жителі повідомили: станом на 9 ранку робочої групи на місці не було, а вода продовжувала парувати.

Дорога й трава навколо закрижаніли Facebook / Олег Арсенюк

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Черкасах листівки "з турботою від влади" отримують не лише живі ювіляри, а й вже померлі кілька років тому черкасці. Кожна обходиться міському бюджету в 13 гривень.

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