Не вміла керувати: Верховний суд виправдав винуватицю смертельної ДТП

Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав жінку, яка сіла за кермо автомобіля і збила на смерть перехожу, оскільки та не вміла керувати транспортним засобом.

Відповідне положення містить постанова суду від 12 листопада 2019 року №234 / 14062/16-к. Про це в Facebook повідомляє Альянс правових сил.

Так, рішення касаційної інстанції свідчить: можна їхати за кермом автомобіля, але при цьому не керувати ним. У подібному випадку при ДТП особа, яка виконувала роль водія, не буде суб'єктом кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП Альянс правових сил

Жінку звинувачували в тому, що вона, будучи п'яною і не маючи водійського посвідчення, сіла на водійське місце автомобіля Dacia Sandero. Він був припаркований перед виїздом із гаража. Засуджена запустила двигун і наїхала на іншу жінку, притиснувши її до стінки гаража. Остання загинула на місці від травм.

Винуватиця ДТП запевняла, що вона не уявляла, як працює автомобіль, і лише повернула ключ у замку запалювання, щоб включити магнітолу з чиєїсь підказки. Те, що автомобіль рушив із місця, стало для неї несподіванкою.

Власник автомобіля розповів у суді, що він зупинив машину біля гаража, залишив її незачиненою з ключем у замку запалювання і з включеною першою передачею. В результаті слідчого експерименту було встановлено, що автомобіль Dacia Sandero з включеною першою передачею починає рух після повороту ключа в замку запалювання без натискання на педаль газу.

Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП kolobok.ua

За рішенням Верховного суду, саме заподіяння шкоди автомобілем не є визначальним для кваліфікації діяння за статтею 286 КК. Суб'єктом кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 КК, може бути лише особа, яка керує транспортним засобом, тобто яка діє усвідомлено і цілеспрямовано. Обвинувачена ж не знала, як це робити, і практично не керувала транспортним засобом.

У результаті справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, а засуджену звільнено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховний суд своїм рішенням ухвалив, що пішохід зобов'язаний компенсувати збитки, завдані в разі його винності в ДТП.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!