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29 січня • оновлено в 17:28
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Не вміла керувати: Верховний суд виправдав винуватицю смертельної ДТП

1.3т
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Касаційний кримінальний суд Верховного суду виправдав жінку, яка сіла за кермо автомобіля і збила на смерть перехожу, оскільки та не вміла керувати транспортним засобом.

Відповідне положення містить постанова суду від 12 листопада 2019 року №234 / 14062/16-к. Про це в Facebook повідомляє Альянс правових сил.

Так, рішення касаційної інстанції свідчить: можна їхати за кермом автомобіля, але при цьому не керувати ним. У подібному випадку при ДТП особа, яка виконувала роль водія, не буде суб'єктом кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту.

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Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП

Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП

Альянс правових сил

Жінку звинувачували в тому, що вона, будучи п'яною і не маючи водійського посвідчення, сіла на водійське місце автомобіля Dacia Sandero. Він був припаркований перед виїздом із гаража. Засуджена запустила двигун і наїхала на іншу жінку, притиснувши її до стінки гаража. Остання загинула на місці від травм.

Винуватиця ДТП запевняла, що вона не уявляла, як працює автомобіль, і лише повернула ключ у замку запалювання, щоб включити магнітолу з чиєїсь підказки. Те, що автомобіль рушив із місця, стало для неї несподіванкою.

Власник автомобіля розповів у суді, що він зупинив машину біля гаража, залишив її незачиненою з ключем у замку запалювання і з включеною першою передачею. В результаті слідчого експерименту було встановлено, що автомобіль Dacia Sandero з включеною першою передачею починає рух після повороту ключа в замку запалювання без натискання на педаль газу.

Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП

Верховний суд виправдав жінку за смертельну ДТП

kolobok.ua

За рішенням Верховного суду, саме заподіяння шкоди автомобілем не є визначальним для кваліфікації діяння за статтею 286 КК. Суб'єктом кримінального злочину, передбаченого частиною 2 статті 286 КК, може бути лише особа, яка керує транспортним засобом, тобто яка діє усвідомлено і цілеспрямовано. Обвинувачена ж не знала, як це робити, і практично не керувала транспортним засобом.

У результаті справу направлено на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, а засуджену звільнено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховний суд своїм рішенням ухвалив, що пішохід зобов'язаний компенсувати збитки, завдані в разі його винності в ДТП.

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Автор
Ірина Кулініч
Місце
Україна
Тег
Верховний суд Украины
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Правосудие по-скакуаски
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