В Одесі вперше з'явиться виділена смуга для громадського транспорту

Влада Одеси має намір вперше в історії міста створити окрему смугу для руху громадського транспорту – тролейбусів, автобусів і маршруток.

Пілотний проект буде впроваджений найближчим часом на вулиці Рішельєвській в центрі міста. Про це повідомив під час апаратної наради в міськраді віцемер Одеси Павло Вугельман.

"Виділена смуга з'явиться до кінця тижня на вулиці Рішельєвській від Грецької до Пантелеймонівській. По ній будуть проходити 5 тролейбусних і 11 автобусних маршрутів. Це дасть можливість безперервного руху громадського транспорту і поліпшить якість обслуговування пасажирів", – заявив чиновник.

Ілюстрація gazeta.ru

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Віцемер також зазначив, що окрема смуга для громадського транспорту – один з пунктів прийнятої міськрадою Концепції розвитку дорожнього руху.

Після введення смуги в експлуатацію, за тим, щоб по ній не їздили і не паркувалися автомобілі, стежитимуть патрульні поліцейські, а також муніципальні інспектори з паркування.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, автомобілі київського таксі пропонують пускати по смугах громадського транспорту.

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