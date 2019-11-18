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18 листопада • оновлено в 12:43
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В Одесі оголошено жовтий рівень небезпеки

1.1т
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В Одеській області на понеділок, 18 листопада, оголошено жовтий (перший) рівень небезпеки через густий туман, який огорне Одесу і регіон найближчими годинами.

Видимість на дорогах знизиться до 200-500 метрів. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

За прогнозами синоптиків, туман збережеться до кінця дня.

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Патрульна поліція нагадує одеським водіям, що головний результат туману – істотне зниження видимості, він провокує підвищений ризик створення аварійних ситуацій на дорогах.

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Гiдрометцентр Чорного та Азовського морів

В умовах недостатньої видимості при тумані, незалежно від освітленості дороги, на транспортному засобі, що рухається, має бути увімкнене ближнє світло фар, а під час зупинки – габаритні вогні.

Водночас пішоходам слід утриматися від різкого виходу на проїзну частину, навіть на переходах, оскільки не завжди водій через густий туман встигає відреагувати на дорожню ситуацію.

Туман в Одесi

Туман в Одесi

traffic.od.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, фахівці назвали згубні наслідки туману. В українців спостерігаються висип на шкірі, запалення і свербіж.

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Автор
Андрій Шорохов Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Тег
погода
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