В обласному центрі України зняли найдорожчий позашляховик в світі

В основному розкішний позашляховик Rolls-Royce Cullinan можна зустріти в мегаполісах, хоча бувають і цікаві винятки. Зокрема, один такий автомобіль прописався в Житомирі, про що свідчать фото, опубліковані в Instagram-акаунтах drive.luxury і luxcar_of_ua.

До слова, раніше цей Куллінан вже бачили в Житомирі, але тоді він був на транзитних номерах. Проте тепер автомобіль отримав постійну реєстрацію і, як видно, йому дісталися номера нової серії (КМ – код Житомирської області), та ще й з красивою комбінацією чисел (з чотирма сімками).

Rolls-Royce Cullinan, помічений в Житомирі; instagram.com/drive.luxury

Вартість Rolls-Royce Cullinan в Україні – від 11,7 млн грн. Це один з небагатьох сучасних серійних автомобілів, який оснащується мотором V12. В даному випадку використовується 6,75-літровий двигун потужністю 571 к.с.

Цікаво, що це не єдиний "Роллс" в Житомирі. Як писав OBOZREVATEL, раніше в цьому ж місті був помічений седан Phantom, причому машину бачили на місцевому базарі – з її багажника продавали картоплю.